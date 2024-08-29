Делегации крупнейших вузов России посетили АО «Восточный Порт»

«Образовательные учреждения направляют нам заявку на прохождение практики студентами. Мы определяем загруженность подразделений и распределяем практикантов. Когда студенты приезжают, они здесь получают весь инструктаж и средства защиты. За каждым практикантом закрепляется преподаватель из числа опытных работников и в течение всей практики сопровождает студента», — прокомментировал руководитель Учебно-курсового комбината.