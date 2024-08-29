Делегации крупнейших вузов России посетили АО «Восточный Порт»

Posted 29 августа, 04:30
Published 29 августа, 04:30
Modified 29 августа, 04:32
Updated 29 августа, 04:32
Сотрудники научно-образовательного центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» Передовой инженерной школы «Академия ВСМ» Российского университета транспорта (МИИТ) и преподаватели кафедры управления морским транспортом факультета управления, логистики и права МГУ им. Г. И. Невельского. приехали, чтобы своими глазами увидеть, как работает крупнейший стивидор Дальнего Востока, и узнать, как здесь готовят будущих специалистов.
Гости побывали на ключевых объектах предприятия — ППК-1, ППК-3 и железнодорожном парке «Новый», а также посетили Учебно-курсовой комбинат. Завершилась экскурсия в Управлении порта, где участникам показали юбилейный фильм к 50-летию предприятия, рассказали о его истории и производственных возможностях.
Особый интерес у участников экскурсии вызвала подготовка будущих специалистов на базе Учебно-курсового комбината Порта. Как рассказал начальник УКК Евгений Барабаш, преподавателей заинтересовал процесс обучения и организации производственной практики для студентов разных курсов.
«В этом году в УКК „Восточного Порта“ подготовку прошли уже 78 человек. Самыми популярными направлениями подготовки являются „Технология транспортных процессов“, „Информационные технологии и системы связи“, „Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов“, „Организация перевозок и управление на транспорте“, „Монтаж, наладка и обслуживание электрооборудования“, „Сварочное производство“ и другие», — уточнил Евгений Барбаш.
Учебно-курсовой комбинат сотрудничает с профильными образовательными учреждениями Приморского края, среди которых Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж, Владивостокский государственный университет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Морской государственный университет им. Г. И. Невельского, Дальневосточный федеральный университет. Также зачастую практику в УКК проходят студенты из Врангеля, обучающиеся в других регионах.
«Образовательные учреждения направляют нам заявку на прохождение практики студентами. Мы определяем загруженность подразделений и распределяем практикантов. Когда студенты приезжают, они здесь получают весь инструктаж и средства защиты. За каждым практикантом закрепляется преподаватель из числа опытных работников и в течение всей практики сопровождает студента», — прокомментировал руководитель Учебно-курсового комбината.
Срок практики в УКК «Восточного Порта» составляет от двух до четырех недель. Стоит отметить, что многие студенты, однажды попрактиковавшись в одной из крупнейших стивидорных компаний России, стремятся снова попасть сюда и связать дальнейший профессиональный путь с предприятием.