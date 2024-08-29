Детский спортивный праздник состоялся в Уссурийске

Posted 29 августа, 00:40
Published 29 августа, 00:40
Modified 29 августа, 00:42
Updated 29 августа, 00:42
Любители активного образа жизни: дети разных возрастов, их родители, бабушки и дедушки вновь собрались в сквере имени Кузьменчука, где прошла встреча с краевым депутатом, трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, заслуженным мастером спорта РФ.
«Встреча состоялась, как говорится, со второй попытки. Около двух недель назад мы с коллегами по Федерации кикбоксинга планировали провести спортивное мероприятие в районе Междуречья. Но жизнь внесла в наши планы свои коррективы — перед самым началом произошло глобальное отключение электричества. Это, конечно, не помешало нам провести спортивный праздник. Но все-таки, мы решили вернуться в сквер на этой неделе и уже с музыкальным сопровождением воплотить в жизнь всё, что не удалось сделать в прошлый раз. Радует, что детей пришло в два раза больше. Значит, подобный формат спортивных мероприятий востребован, и дети с нетерпением ждут их», — подчеркнул Александр Захаров.
Чемпион не только провел разминку, но и показал базовые упражнения из кикбоксинга для укрепления мускулатуры, поддержания физической формы и развития координации движений. Следом стартовала эстафета. Разбившись на три команды, детвора состязалась в силе, ловкости и скорости. В итоге никто не ушел домой без памятного плаката и сладкого приза.
И конечно же, по традиции, мальчишки и девчонки не только смогли примерить на себя пояс чемпиона, но и, потерев его на счастье, загадать желание. Прощаясь с Александром Захаровым и дети, и их родители попросили его почаще навещать их с такими спортивными инициативами.
Напомним, Александр Захаров является куратором федерального партийного проекта «Детский спорт» на территории Приморского края. Проект направлен на формирование культуры здорового и спортивного образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта ремонтируются спортивные клубы и залы, открываются новые спортплощадки, проводятся многочисленные мероприятия.