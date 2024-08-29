Детский спортивный праздник состоялся в Уссурийске

И конечно же, по традиции, мальчишки и девчонки не только смогли примерить на себя пояс чемпиона, но и, потерев его на счастье, загадать желание. Прощаясь с Александром Захаровым и дети, и их родители попросили его почаще навещать их с такими спортивными инициативами.



Напомним, Александр Захаров является куратором федерального партийного проекта «Детский спорт» на территории Приморского края. Проект направлен на формирование культуры здорового и спортивного образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта ремонтируются спортивные клубы и залы, открываются новые спортплощадки, проводятся многочисленные мероприятия.