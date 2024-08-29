Голуби-эксплуататоры появились в Приморье — видео

Posted 29 августа, 10:54
Published 29 августа, 10:54
Modified 29 августа, 10:56
Updated 29 августа, 10:56
Голуби в Уссурийске решили облениться и начали использовать людей как транспорт. Потом пернатые пошли дальше: стали требовать еду, и не «что дадут», а уже почищенные семечки.
Нахальные голуби буквально завоевывают контроль над людьми в Уссурийске, и кажется, никто не возражает, ведь привычные городские птицы ведут себя очень дружелюбно и мило.
Люди продолжают помогать птичкам, хотя иногда и удивляются их напористости.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бесхвостые петухи пытаются очаровывать курочек в Приморье.