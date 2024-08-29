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Posted 29 августа, 10:54

Published 29 августа, 10:54

Modified 29 августа, 10:56

Updated 29 августа, 10:56

Наглые птицы эксплуатируют людей в Приморском крае

Голуби-эксплуататоры появились в Приморье — видео

29 августа 2024, 10:54
Фото: 1MI

Наглые птицы эксплуатируют людей в Приморском крае

Сюжет
Животные
Голуби в Приморье стали настолько безответственными и наглыми, что стали эксплуатировать местных жителей. Птицы требуют кормить их, перевозить и убирать за ними мусор.

Голуби в Уссурийске решили облениться и начали использовать людей как транспорт. Потом пернатые пошли дальше: стали требовать еду, и не «что дадут», а уже почищенные семечки.

Видео: chernosliv18.

Нахальные голуби буквально завоевывают контроль над людьми в Уссурийске, и кажется, никто не возражает, ведь привычные городские птицы ведут себя очень дружелюбно и мило.

Видео: chernosliv18.

Люди продолжают помогать птичкам, хотя иногда и удивляются их напористости.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бесхвостые петухи пытаются очаровывать курочек в Приморье.

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