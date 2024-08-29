Капитальный ремонт: обвалившуюся подпорную стену восстанавливают во Владивостоке

Важно отметить, что в 2023 году во Владивостоке восстановили двенадцать подпорных стен по адресам: Некрасовская, 58; Воропаева, 31; Жигура, 52а; Кипарисовая, 16; Крыгина, 1; Пушкинская, 52; Океанский проспект, 83; Тунгусская, 31; Нерчинская, 23; Калинина, 111. Также специалисты обновили территорию рядом с остановкой «Школа милиции» и сделали локальный ремонт на Уборевича около дома №6.