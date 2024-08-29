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Posted 29 августа, 03:26

Published 29 августа, 03:26

Modified 29 августа, 03:28

Updated 29 августа, 03:28

Развалившуюся опорную стену ремонтируют во Владивостоке

Капитальный ремонт: обвалившуюся подпорную стену восстанавливают во Владивостоке

29 августа 2024, 03:26
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Развалившуюся опорную стену ремонтируют во Владивостоке

Сюжет
Строительство
Администрация Владивостока организовала ремонт поврежденной подпорной стены. Специалисты основательно подошли к работам — после укрепления конструкции они приступят к выкладке новых железобетонных блоков.

В дальневосточной столице на Днепровской начался ремонт подпорной стены, сообщает пресс-служба городской администрации. К работам приступила специальная компания-подрядчик. Ранее данный участок был частично поврежден.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

На сегодняшний день специалисты готовят основание для укрепления сооружения. Затем рабочие приступят к строительству новой конструкции из железобетонных блоков, после чего начнется благоустройство территории.

«До конца сентября предстоит восстановить порядка 50 метров подпорной стены, которая частично обрушилась в результате непогоды в конце прошлого года. Подрядчиком выступает компания „СтройАртель“, которая ранее уже занималась ремонтом подпорных стен и других объектов дорожной инфраструктуры города», — прокомментировали специалисты управления дорог.
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Важно отметить, что в 2023 году во Владивостоке восстановили двенадцать подпорных стен по адресам: Некрасовская, 58; Воропаева, 31; Жигура, 52а; Кипарисовая, 16; Крыгина, 1; Пушкинская, 52; Океанский проспект, 83; Тунгусская, 31; Нерчинская, 23; Калинина, 111. Также специалисты обновили территорию рядом с остановкой «Школа милиции» и сделали локальный ремонт на Уборевича около дома №6.

«В этом году строители возводили новую подпорную стену на Партизанском проспекте, 22, эти работы сейчас в завершающей стадии», — отметили в мэрии.
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