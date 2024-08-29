Медали и сладкие призы: «Забег первых» (6+) пройдет в День знаний во Владивостоке

Posted 29 августа, 07:43
Published 29 августа, 07:43
Modified 29 августа, 07:46
Updated 29 августа, 07:46
В День знаний, 31 августа, во Владивостоке состоится «Забег первых» (6+). Однако у горожан остался всего один день для того, чтобы зарегистрировать своего ребенка в спортивном состязании. Стартовый номер можно получить до 30 августа включительно.
Мероприятие пройдет на Корабельной набережной. Забег начнется у подводной лодки С-56 в 11 часов утра.
Детям от 6 до 11 лет предстоит пробежать дистанцию в 500 метров. Финиш будет расположен около торгового центра «Еж» на центральной площади дальневосточной столицы. Все участники получат медали и сладкие подарки. С 11:30 в павильоне фабрики мороженого «Урса» начнется раздача лакомств.
«Организаторы напоминают, что проход в стартовую зону и получение медали финишёра, а также сладкого приза возможны только при наличии стартового номера, закреплённого на груди ребёнка. Родители в зону старта не допускаются. Также сопровождающих убедительно просят указать свой номер телефона на стартовом номере. Это необходимо, чтобы не потерять ребенка во время соревнований», — отметили в пресс-службе администрации Владивостока.
Школьники будут выходить на старт в разное время:
Для участия в мероприятии необходимо выполнить несколько простых шагов:
Предварительные заявки нужно направить по электронной почте [email protected] до 20:00 30 августа. Телефон для справок: +7994-010-57-34.
Чтобы пройти регистрацию и получить стартовый номер, необходимо показать оригинал заявки, согласие родителей на участие ребенка в мероприятии и уникальный идентификационный номер. Такая мера исключит больших очередей на старте и сэкономит время юных спортсменов.