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Posted 29 августа, 07:43

Published 29 августа, 07:43

Modified 29 августа, 07:46

Updated 29 августа, 07:46

Медали и сладкие призы: «Забег первых» (6+) пройдет в День знаний во Владивостоке

Медали и сладкие призы: «Забег первых» (6+) пройдет в День знаний во Владивостоке

29 августа 2024, 07:43
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
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Наш Город
Празднование Дня знаний начнется со спортивного мероприятия во Владивостоке. Желающим необходимо подать заявку для участия в масштабном забеге.

В День знаний, 31 августа, во Владивостоке состоится «Забег первых» (6+). Однако у горожан остался всего один день для того, чтобы зарегистрировать своего ребенка в спортивном состязании. Стартовый номер можно получить до 30 августа включительно.

Мероприятие пройдет на Корабельной набережной. Забег начнется у подводной лодки С-56 в 11 часов утра.

Детям от 6 до 11 лет предстоит пробежать дистанцию в 500 метров. Финиш будет расположен около торгового центра «Еж» на центральной площади дальневосточной столицы. Все участники получат медали и сладкие подарки. С 11:30 в павильоне фабрики мороженого «Урса» начнется раздача лакомств.

«Организаторы напоминают, что проход в стартовую зону и получение медали финишёра, а также сладкого приза возможны только при наличии стартового номера, закреплённого на груди ребёнка. Родители в зону старта не допускаются. Также сопровождающих убедительно просят указать свой номер телефона на стартовом номере. Это необходимо, чтобы не потерять ребенка во время соревнований», — отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

Школьники будут выходить на старт в разное время:

  • 1-е классы — 11:00 (стартовый номер жёлтого цвета);
  • 2-е классы — 12:00 (стартовый номер красного цвета);
  • 3-е классы — 12:30 (стартовый номер зелёного цвета);
  • 4-е классы — 13:00 (стартовый номер голубого цвета).

Для участия в мероприятии необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • Зарегистрировать ребёнка на сайте ;
  • Подать заявку на участие в мероприятии по ссылке;
  • Пройти регистрацию на сайте ВФСК ГТО и получить уникальный идентификационный номер;
  • Заполнить согласие на участие.

Предварительные заявки нужно направить по электронной почте [email protected] до 20:00 30 августа. Телефон для справок: +7994-010-57-34.

Чтобы пройти регистрацию и получить стартовый номер, необходимо показать оригинал заявки, согласие родителей на участие ребенка в мероприятии и уникальный идентификационный номер. Такая мера исключит больших очередей на старте и сэкономит время юных спортсменов.

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