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Posted 29 августа, 02:33

Published 29 августа, 02:33

Modified 29 августа, 02:35

Updated 29 августа, 02:35

Мест нет, цены — бешеные: отели Владивостока подняли ценник в космос перед ВЭФ-2024

Мест нет, цены — бешеные: отели Владивостока подняли ценник в космос перед ВЭФ-2024

29 августа 2024, 02:33
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ВЭФ-2024
С приближением Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, который пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года, гостиницы города стремительно повышают цены на номера, а свободных мест практически не осталось. «Восток-Медиа» исследовало ситуацию на рынке гостиничного обслуживания.

Восточный экономический форум: что ждет Владивосток?

Фото: vostokmedia.com

ВЭФ — это важная международная площадка, объединяющая представителей российского и мирового инвестиционного сообщества. Форум предоставляет уникальные возможности для оценки экономического потенциала Дальнего Востока и налаживания связей между бизнесменами.

По данным фонда «Росконгресс», в рамках форума будет организована обширная программа мероприятий и выставок, к примеру полюбившаяся всеми «Улица Дальнего Востока». Владивосток станет точкой сбора для людей, представляющих деловую и культурную сферы. К сожалению, для тех, кто желает остаться на время форума в городе, ситуация с отелями, на наш взгляд, оставляет желать лучшего.

Цены взлетели до небес

Как показывает практика, спрос на гостиничные номера в дни проведения форума стремительно растет. Многие отели уже полностью забронированы. В частности, популярные гостиницы, такие как LOTTE, Novotel, AZIMUT, Море и Астория, не могут предоставить свободных мест на даты форума.

Фото: more-aparthotel.ru

Цены на номера в эти дни поражают. Например, в AZIMUT стоимость номера в неделю ВЭФ стартует от 25 тысяч рублей, тогда как уже через неделю она падает до 9 тысяч рублей. В Астории номер обойдется от 15 тысяч рублей, а после форума — всего 8,5 тысяч. Novotel же стал рекордсменом с ценой в 31,5 тысячи рублей за стандартный номер в дни форума, тогда как через неделю цена составит всего 14,7 тысяч рублей.

Не все звезды равны: к качеству обслуживания вопросы

Несмотря на высокие цены, отзывы некоторых потенциальных гостей о многих отелях оставляют желать лучшего. Редакция, как и в случае с другими публикациями, напоминает читателям, что достоверность отзывов всегда вызывает вопросы — они могут не соответствовать действительности или быть происками конкурентов. С другой стороны, именно на отзывы, как правило, ориентируется потенциальный клиент, кроме того, «накрутки» обычно легко отличить, да и положительные отзывы отели тоже могут «поднакрутить».

Например, в Novotel «гости» отмечают, что отель не соответствует заявленным четырем звездам. Один из посетителей пишет о проблемах с ванной комнатой и недостатком удобства: «Дверь не открывается до конца, туалет расположен неудобно». Гости также выражают недовольство транспортной доступностью:

«4 звезды тут нет, в ванной комнате дверь до конца не открывается, бьет в раковину, первый раз такое вижу. Туалет в ванной находится, и также места там нет. Завтрак совмещен с кафе, куда заходит много людей с улицы, очень не комфортно. Вечером в кафе также много людей, которые занимают место и в отеле не живут. Транспортное положение не удобно, дорога без переходов, только такси», — пишет один из гостей.

Другой «гость» пишет более лояльно, но также отмечает, что до 4-х звезд отелю еще работать и работать:

«Отель хороший, но по всем параметрам соответствует скорее Ibis. Как ему могли дать 4 звезды непонятно. Порадовала уборка в номере. Действительно чисто.»
Фото: 2ГИС

Редакция также напоминает, что отзывы — это всегда оценочные суждения клиентов.

LOTTE также не остался без критики. «Гости» жалуются на неработающую систему кондиционирования и грязное ковровое покрытие. Один из посетителей заявляет:

«Не работает система кондиционирования, персонал обманывает говоря что сейчас исправят! Пришлось поменять отель, замену номера не предложили!»

Один из недовольных клиентов написал, что «ковровое покрытие грязное, все в пятнах», а бар — поразительно дорогой:

«Снимали номер в гостинице „Лотте“ за 34000 ₽. Ковровое покрытие грязное, все в пятнах, бар стоит бешенных денег»
Фото: 2ГИС

Итог: высокие цены — низкие ожидания?

Безусловно, на фоне всеобщего ажиотажа вокруг ВЭФ цены на отели стремительно поднялись до небес, однако это, скажем откровенно, не вызывает восторга ни у гостей, ни у местных жителей. Даже те, кто готовы снимать номера за такие деньги, сталкиваются с отсутствием мест.

До ВЭФ осталось чуть меньше недели, а гостиницы, в которых привыкли останавливаться высокопоставленные гости, по нашему мнению, не сильно-то и готовы к приему участников форума. Конечно, может быть, к началу мероприятия подготовятся лучше. Работать над качеством обслуживания и подготовкой к приезду высокопрофильных гостей им точно предстоит.

#Общество#Спецпроекты#Владивосток#Гостиницы#Вэф#ВЭФ-2024#Отзывы#Номера
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