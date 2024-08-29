Мест нет, цены — бешеные: отели Владивостока подняли ценник в космос перед ВЭФ-2024

Цены на номера в эти дни поражают. Например, в AZIMUT стоимость номера в неделю ВЭФ стартует от 25 тысяч рублей, тогда как уже через неделю она падает до 9 тысяч рублей. В Астории номер обойдется от 15 тысяч рублей, а после форума — всего 8,5 тысяч. Novotel же стал рекордсменом с ценой в 31,5 тысячи рублей за стандартный номер в дни форума, тогда как через неделю цена составит всего 14,7 тысяч рублей.