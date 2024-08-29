Мест нет, цены — бешеные: отели Владивостока подняли ценник в космос перед ВЭФ-2024

Posted 29 августа, 02:33
Published 29 августа, 02:33
Modified 29 августа, 02:35
Updated 29 августа, 02:35
ВЭФ — это важная международная площадка, объединяющая представителей российского и мирового инвестиционного сообщества. Форум предоставляет уникальные возможности для оценки экономического потенциала Дальнего Востока и налаживания связей между бизнесменами.
По данным фонда «Росконгресс», в рамках форума будет организована обширная программа мероприятий и выставок, к примеру полюбившаяся всеми «Улица Дальнего Востока». Владивосток станет точкой сбора для людей, представляющих деловую и культурную сферы. К сожалению, для тех, кто желает остаться на время форума в городе, ситуация с отелями, на наш взгляд, оставляет желать лучшего.
Как показывает практика, спрос на гостиничные номера в дни проведения форума стремительно растет. Многие отели уже полностью забронированы. В частности, популярные гостиницы, такие как LOTTE, Novotel, AZIMUT, Море и Астория, не могут предоставить свободных мест на даты форума.
Цены на номера в эти дни поражают. Например, в AZIMUT стоимость номера в неделю ВЭФ стартует от 25 тысяч рублей, тогда как уже через неделю она падает до 9 тысяч рублей. В Астории номер обойдется от 15 тысяч рублей, а после форума — всего 8,5 тысяч. Novotel же стал рекордсменом с ценой в 31,5 тысячи рублей за стандартный номер в дни форума, тогда как через неделю цена составит всего 14,7 тысяч рублей.
Несмотря на высокие цены, отзывы некоторых потенциальных гостей о многих отелях оставляют желать лучшего. Редакция, как и в случае с другими публикациями, напоминает читателям, что достоверность отзывов всегда вызывает вопросы — они могут не соответствовать действительности или быть происками конкурентов. С другой стороны, именно на отзывы, как правило, ориентируется потенциальный клиент, кроме того, «накрутки» обычно легко отличить, да и положительные отзывы отели тоже могут «поднакрутить».
Например, в Novotel «гости» отмечают, что отель не соответствует заявленным четырем звездам. Один из посетителей пишет о проблемах с ванной комнатой и недостатком удобства: «Дверь не открывается до конца, туалет расположен неудобно». Гости также выражают недовольство транспортной доступностью:
«4 звезды тут нет, в ванной комнате дверь до конца не открывается, бьет в раковину, первый раз такое вижу. Туалет в ванной находится, и также места там нет. Завтрак совмещен с кафе, куда заходит много людей с улицы, очень не комфортно. Вечером в кафе также много людей, которые занимают место и в отеле не живут. Транспортное положение не удобно, дорога без переходов, только такси», — пишет один из гостей.
Другой «гость» пишет более лояльно, но также отмечает, что до 4-х звезд отелю еще работать и работать:
«Отель хороший, но по всем параметрам соответствует скорее Ibis. Как ему могли дать 4 звезды непонятно. Порадовала уборка в номере. Действительно чисто.»
Редакция также напоминает, что отзывы — это всегда оценочные суждения клиентов.
LOTTE также не остался без критики. «Гости» жалуются на неработающую систему кондиционирования и грязное ковровое покрытие. Один из посетителей заявляет:
«Не работает система кондиционирования, персонал обманывает говоря что сейчас исправят! Пришлось поменять отель, замену номера не предложили!»
Один из недовольных клиентов написал, что «ковровое покрытие грязное, все в пятнах», а бар — поразительно дорогой:
«Снимали номер в гостинице „Лотте“ за 34000 ₽. Ковровое покрытие грязное, все в пятнах, бар стоит бешенных денег»
Безусловно, на фоне всеобщего ажиотажа вокруг ВЭФ цены на отели стремительно поднялись до небес, однако это, скажем откровенно, не вызывает восторга ни у гостей, ни у местных жителей. Даже те, кто готовы снимать номера за такие деньги, сталкиваются с отсутствием мест.
До ВЭФ осталось чуть меньше недели, а гостиницы, в которых привыкли останавливаться высокопоставленные гости, по нашему мнению, не сильно-то и готовы к приему участников форума. Конечно, может быть, к началу мероприятия подготовятся лучше. Работать над качеством обслуживания и подготовкой к приезду высокопрофильных гостей им точно предстоит.