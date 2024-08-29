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Posted 28 августа, 23:29

Published 28 августа, 23:29

Modified 28 августа, 23:31

Updated 28 августа, 23:31

Антициклон способствует идеальной погодной обстановке в Приморском крае

На пляжах просто сказка: погода продолжает радовать Приморье

28 августа 2024, 23:29
Фото: vostokmedia.com

Антициклон способствует идеальной погодной обстановке в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморском крае идеальное лето продолжается, но, к сожалению, вот-вот закончится. Отдыхающие ловят последний момент на лучших берегах региона.

Сегодня, 29 августа, погоду определяет антициклон, — осадков не ожидается, — сообщает «Примпогода». Слабое дуновение кое-где сменится умеренным ветром. Максимальный температурный фон составит 24 — 29 °C.

Во Владивостоке дождей не прогнозируется, ветер юго-восточный умеренный.

В Уссурийске тоже без осадков, к вечеру возможен сильный ветер. Воздух прогреется до 26 — 28 °C.

В Находке день пройдет без дождей. Ветер эго-восточный умеренный. Столбики термометров покажут 25 — 27 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 24 °C;
  • Залив Находка — 21 °C;
  • Залив Посьета — 24 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, на какой ноте лето покинет Приморский край.

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