На пляжах просто сказка: погода продолжает радовать Приморье

Posted 28 августа, 23:29
Published 28 августа, 23:29
Modified 28 августа, 23:31
Updated 28 августа, 23:31
Сегодня, 29 августа, погоду определяет антициклон, — осадков не ожидается, — сообщает «Примпогода». Слабое дуновение кое-где сменится умеренным ветром. Максимальный температурный фон составит 24 — 29 °C.
Во Владивостоке дождей не прогнозируется, ветер юго-восточный умеренный.
В Уссурийске тоже без осадков, к вечеру возможен сильный ветер. Воздух прогреется до 26 — 28 °C.
В Находке день пройдет без дождей. Ветер эго-восточный умеренный. Столбики термометров покажут 25 — 27 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, на какой ноте лето покинет Приморский край.