На западе дожди, а на юге ветра: будет очень свежо — погода в Приморье 30 августа

Posted 29 августа, 09:52
Published 29 августа, 09:52
Modified 29 августа, 09:54
Updated 29 августа, 09:54
30 августа погода в Приморье будет зависеть от поля повышенного давления воздуха. Поздним вечером возможен небольшой дождь на западе края. Ветер будет южный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, а днём +20…+31°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет переменчив — сначала умеренный, затем днем возможны сильные порывы. Температура воздуха будет колебаться от +18…+20°C до +22…+24°С.
В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет южный, ночью умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит +16…+18°C, днем поднимется до +24…+26°С.
У Находке также будет наблюдаться переменная облачность, осадков не предвидится. В ночное время ветер будет слабым, в течение дня умеренным. Температура воздуха ночью опустится до +16…+18°C, а днем повысится до +25…+27°C.
Температура воды в Амурском заливе составит +24°C, в заливе Находка — +20°C, а в заливе Посьета — +25°C.
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