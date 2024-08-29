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Posted 29 августа, 09:52

Published 29 августа, 09:52

Modified 29 августа, 09:54

Updated 29 августа, 09:54

На западе дожди, а на юге ветра: будет очень свежо — погода в Приморье 30 августа

На западе дожди, а на юге ветра: будет очень свежо — погода в Приморье 30 августа

29 августа 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
На 30 августа в Приморье ожидаются небольшие дожди на западе, южный ветер, и температурой воздуха от +13°C до +31°C.

30 августа погода в Приморье будет зависеть от поля повышенного давления воздуха. Поздним вечером возможен небольшой дождь на западе края. Ветер будет южный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, а днём +20…+31°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет переменчив — сначала умеренный, затем днем возможны сильные порывы. Температура воздуха будет колебаться от +18…+20°C до +22…+24°С.

В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет южный, ночью умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит +16…+18°C, днем поднимется до +24…+26°С.

У Находке также будет наблюдаться переменная облачность, осадков не предвидится. В ночное время ветер будет слабым, в течение дня умеренным. Температура воздуха ночью опустится до +16…+18°C, а днем повысится до +25…+27°C.

Температура воды в Амурском заливе составит +24°C, в заливе Находка — +20°C, а в заливе Посьета — +25°C.

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