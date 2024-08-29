vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа, 02:46

Published 29 августа, 02:46

Modified 29 августа, 02:48

Updated 29 августа, 02:48

Еще один невероятный пляж с кристально чистой водой найден в Приморье

Наплыв туристов неизбежен: в сети появилось фото идеального пляжа во Владивостоке

29 августа 2024, 02:46
Фото: Погода 25 регион

Еще один невероятный пляж с кристально чистой водой найден в Приморье

Сюжет
Туризм
Чудеснейший берег опубликовали в новых медиа. Добродушные жители Приморского края даже поделились названием бухты.

Туристический сезон активно продолжается не только на популярных пляжах региона, но и в дальневосточной столице.

Это рай на Земле? — популярность невероятно красивого пляжа в Приморье растет — видео
Узнать подробнее

В новых медиа путешественники поделились снимком, сделанным в бухте Филипповского на Русском острове. Судя по фото, на пляже вид прекрасный — чистейшая вода, спокойное море и изумительная природа. Тем не менее, туристов на данной локации не так уж и много, — на снимке нет даже намека на присутствие отдыхающих.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отпускники, не взирая на окончание лета, продолжают пляжный отдых в Приморском крае.

Жара, теплое море и пустой пляж: туристы делятся кадрами с райского отдыха в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
«На работу никому не надо?»: В будний день на пляжах Приморья куча людей — видео«Вода необычайно теплая»: туристы шокированы пляжем на севере Приморского краяНа «пляже для избранных» не протолкнуться в Приморье — фото
#Новости#Владивосток#Туризм#Отдых#Пляжи#Фото#Приморский край#Русский остров#Новые медиа
Подпишитесь
Популярное