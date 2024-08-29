Наплыв туристов неизбежен: в сети появилось фото идеального пляжа во Владивостоке

В новых медиа путешественники поделились снимком, сделанным в бухте Филипповского на Русском острове. Судя по фото, на пляже вид прекрасный — чистейшая вода, спокойное море и изумительная природа. Тем не менее, туристов на данной локации не так уж и много, — на снимке нет даже намека на присутствие отдыхающих.