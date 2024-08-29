Наплыв туристов неизбежен: в сети появилось фото идеального пляжа во Владивостоке

Posted 29 августа, 02:46
Published 29 августа, 02:46
Modified 29 августа, 02:48
Updated 29 августа, 02:48
Туристический сезон активно продолжается не только на популярных пляжах региона, но и в дальневосточной столице.
В новых медиа путешественники поделились снимком, сделанным в бухте Филипповского на Русском острове. Судя по фото, на пляже вид прекрасный — чистейшая вода, спокойное море и изумительная природа. Тем не менее, туристов на данной локации не так уж и много, — на снимке нет даже намека на присутствие отдыхающих.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отпускники, не взирая на окончание лета, продолжают пляжный отдых в Приморском крае.