vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа, 04:17

Published 29 августа, 04:17

Modified 29 августа, 05:53

Updated 29 августа, 05:53

Тайфун «Шаньшань» нанес сокрушительный удар по стране-соседке Приморского края

Наводнения и отмена авиарейсов: тайфун Shanshan ударил по Японии — что ждет Приморье?

29 августа 2024, 04:17
Фото: Изображение Midjourney

Тайфун «Шаньшань» нанес сокрушительный удар по стране-соседке Приморского края

Сюжет
Погода
Тайфун не на шутку разгулялся в стране восходящего солнца. Синоптики рассказали, отразится ли тропический шторм на Приморье.

По данным «Примгидромета», тайфун «Шаньшань» совсем близко подошел к японскому острову Кюсю и нанес сокрушительный удар по нему, — проливные дожди сопровождаются ураганным ветром.

«В 4 часа утра 29 августа он находился в районе с координатами 31,3° с. ш. и 129,9° в. д., смещался на север-северо-запад со скоростью около 13 км/час. Давление в центре вихря 935 гПа, максимальный ветер 50 — 53 м/с», — отметили в метеослужбе.

Завтра, 30 августа, мощный вихрь достигнет центра, после чего продолжит движение вдоль острова. В субботу, 31 августа, тропический шторм наведается в Сикоку, а в начале следующей недели окажется в центре Хонсю. Страна восходящего солнца ощутила разрушительную силу бушующей стихии.

«В Японии в зоне воздействия тайфуна отменяются авиарейсы, вводятся ограничения в движении поездов. Ожидаются сходы оползней, выход рек из берегов и наводнения», — сообщили в «Примгидромете».

Однако «Шаньшань», который уже прозвали супертайфуном, не повлияет на синоптическую обстановку в Приморье.

Супертайфун уже подходит к Японии: что SHANSHAN принесет в Приморье?
Узнать подробнее
Читайте также:
Синоптики о траектории тайфуна SHANSHAN: «Причинит немало бед» — что ждет Приморье?Циклон не щадит север Приморья — есть угроза нового подтопленияКонец страданиям: непогода покинет Приморье — когда
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Япония#Тайфун#Ветер#Примгидромет#Приморский край#Дожди#Приморье#Ограничения#Наводнения#Вихрь
Подпишитесь
Популярное