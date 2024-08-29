Наводнения и отмена авиарейсов: тайфун Shanshan ударил по Японии — что ждет Приморье?

Posted 29 августа, 04:17
Published 29 августа, 04:17
Modified 29 августа, 05:53
Updated 29 августа, 05:53
По данным «Примгидромета», тайфун «Шаньшань» совсем близко подошел к японскому острову Кюсю и нанес сокрушительный удар по нему, — проливные дожди сопровождаются ураганным ветром.
«В 4 часа утра 29 августа он находился в районе с координатами 31,3° с. ш. и 129,9° в. д., смещался на север-северо-запад со скоростью около 13 км/час. Давление в центре вихря 935 гПа, максимальный ветер 50 — 53 м/с», — отметили в метеослужбе.
Завтра, 30 августа, мощный вихрь достигнет центра, после чего продолжит движение вдоль острова. В субботу, 31 августа, тропический шторм наведается в Сикоку, а в начале следующей недели окажется в центре Хонсю. Страна восходящего солнца ощутила разрушительную силу бушующей стихии.
«В Японии в зоне воздействия тайфуна отменяются авиарейсы, вводятся ограничения в движении поездов. Ожидаются сходы оползней, выход рек из берегов и наводнения», — сообщили в «Примгидромете».
Однако «Шаньшань», который уже прозвали супертайфуном, не повлияет на синоптическую обстановку в Приморье.