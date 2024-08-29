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Posted 29 августа, 03:13

Published 29 августа, 03:13

Modified 29 августа, 03:15

Updated 29 августа, 03:15

Солнце и тепло завлекают отдыхающих на море в Приморском крае

Осталось 3 дня: толпы ринутся на пляжи в Приморье — фото

29 августа 2024, 03:13
Фото: 1MI

Солнце и тепло завлекают отдыхающих на море в Приморском крае

Сюжет
Погода
В последние дни лета отдыхающие торопятся на пляжи Приморского края. Погода райская — голубое небо, теплая вода и легкий ветерок.

В Приморье вот-вот придет бабье лето. В крае установилась на удивление приятная погода: жаркое солнце, свежий ветер, чистое голубое небо и теплая вода. Жители и гости края сразу же поторопились на побережье — успеть на пляж в последние дни лета.

Уже скоро в крае ночи будут гораздо холоднее, и ночевать на берегу в палатках точно станет не так комфортно. А пока туристы радуются теплу и греются на пляжах Ливадии. Отдыхающие поделились фото в сети.

Фото: pogoda_25_region

Ранее «Восток-Медиа» писало об идеальном пляже в Приморье, куда уже скоро могут ринуться сотни туристов.

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