Осталось 3 дня: толпы ринутся на пляжи в Приморье — фото

Posted 29 августа, 03:13
Published 29 августа, 03:13
Modified 29 августа, 03:15
Updated 29 августа, 03:15
В Приморье вот-вот придет бабье лето. В крае установилась на удивление приятная погода: жаркое солнце, свежий ветер, чистое голубое небо и теплая вода. Жители и гости края сразу же поторопились на побережье — успеть на пляж в последние дни лета.
Уже скоро в крае ночи будут гораздо холоднее, и ночевать на берегу в палатках точно станет не так комфортно. А пока туристы радуются теплу и греются на пляжах Ливадии. Отдыхающие поделились фото в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало об идеальном пляже в Приморье, куда уже скоро могут ринуться сотни туристов.