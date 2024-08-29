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Posted 29 августа, 07:54

Published 29 августа, 07:54

Modified 29 августа, 08:33

Updated 29 августа, 08:33

Отпечаток вымершего моллюска обнаружили в акватории Владивостока

Останки древнейшего существа вытащили с морского дна во Владивостоке — фото

29 августа 2024, 07:54
Фото: vostokmedia.com

Отпечаток вымершего моллюска обнаружили в акватории Владивостока

Сюжет
Море
Отпечаток моллюска, который вымер 65 миллионов лет назад, нашли в Приморском крае. Эксперты научного центра уже изучили останки древнейшего существа.

В дальневосточной столице на Русском острове в бухте Парис специалисты из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН нашли отпечаток аммонита. Данный вид исчез 65 000 000 лет назад.

По данным экспертов центра, след этого моллюска полезен, но не особо ценен. Останки морских обитателей нередко находят около мысов Тобизина, Шмидта, а также в бухтах Аякс и Парис.

Фото: inmarbio

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экзотическую рыбу нашли на шаморовском пляже в Приморском крае.

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