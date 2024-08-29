Останки древнейшего существа вытащили с морского дна во Владивостоке — фото

Posted 29 августа, 07:54
Published 29 августа, 07:54
Modified 29 августа, 08:33
Updated 29 августа, 08:33
В дальневосточной столице на Русском острове в бухте Парис специалисты из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН нашли отпечаток аммонита. Данный вид исчез 65 000 000 лет назад.
По данным экспертов центра, след этого моллюска полезен, но не особо ценен. Останки морских обитателей нередко находят около мысов Тобизина, Шмидта, а также в бухтах Аякс и Парис.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экзотическую рыбу нашли на шаморовском пляже в Приморском крае.