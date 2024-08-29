«Открой личико, а?» — в Приморье красотка показала себя почти во всех ракурсах

Posted 29 августа, 05:41
Published 29 августа, 05:41
Modified 29 августа, 05:43
Updated 29 августа, 05:43
Звание самой стеснительной обитательницы приморской заповедной земли достается леопардессе Leo 291F. Краснокнижная хищница часто попадает в объектив камер, но еще ни разу она не показывала свою мордочку полностью.
Однако специалисты национального парка «Земля леопарда» надеются, что когда-нибудь кошечка сделает селфи и порадует многочисленных подписчиков социальных сетей.
К слову, на фотоловушку все же попала часть мордочки скрытной особы. Жители региона искренне не понимают, чего же стесняется пятнистая красавица.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что амурские тигры совсем скоро начнут готовиться к холодам в Приморье.