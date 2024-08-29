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Posted 29 августа, 05:41

Published 29 августа, 05:41

Modified 29 августа, 05:43

Updated 29 августа, 05:43

Изящная хищница скрывает свою мордочку от камер в Приморском крае

«Открой личико, а?» — в Приморье красотка показала себя почти во всех ракурсах

29 августа 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney

Изящная хищница скрывает свою мордочку от камер в Приморском крае

Сюжет
Земля леопарда
Скромная леопардесса показала себя во всей красе на заповедной земле. Только вот кошка все никак не решится на селфи, что расстраивает некоторых жителей Приморского края.

Звание самой стеснительной обитательницы приморской заповедной земли достается леопардессе Leo 291F. Краснокнижная хищница часто попадает в объектив камер, но еще ни разу она не показывала свою мордочку полностью.

Однако специалисты национального парка «Земля леопарда» надеются, что когда-нибудь кошечка сделает селфи и порадует многочисленных подписчиков социальных сетей.

Фото: amurleo_land

К слову, на фотоловушку все же попала часть мордочки скрытной особы. Жители региона искренне не понимают, чего же стесняется пятнистая красавица.

Фото: amurleo_land

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что амурские тигры совсем скоро начнут готовиться к холодам в Приморье.

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