«Открой личико, а?» — в Приморье красотка показала себя почти во всех ракурсах

Изящная хищница скрывает свою мордочку от камер в Приморском крае

Сюжет Земля леопарда

Скромная леопардесса показала себя во всей красе на заповедной земле. Только вот кошка все никак не решится на селфи, что расстраивает некоторых жителей Приморского края.