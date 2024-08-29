Спасали от болезней, а теперь и от огня: врачи героически вывели всех из пожара

29 августа в медицинском учреждении наградили тех, кто каждый день спасает жизни. Люди, которые быстро перевели пациентов в амбулаторное лечебное отделение, получили письменные благодарности от Губернатора Приморского края из рук мэра Артема Вячеслава Квона.