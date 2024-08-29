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Posted 29 августа, 08:59

Published 29 августа, 08:59

Modified 29 августа, 09:01

Updated 29 августа, 09:01

Медперсонал и пожарные спасали людей из горящей больницы в Артеме

Спасали от болезней, а теперь и от огня: врачи героически вывели всех из пожара

29 августа 2024, 08:59
Фото: kwonvyacheslav

Медперсонал и пожарные спасали людей из горящей больницы в Артеме

Сюжет
Пожар
Пожар случился в реанимационном отделении больницы в Артеме. Его удалось локализовать спасателям, пока медперсонал эвакуировал пациентов.

25 июля в реанимации городской больницы № 1 в Артеме случился пожар. Пламя удалось быстро остановить спасателям 19 пожарно-спасательного отряда. Медицинский персонал сразу вывел пациентов в другие помещения. Благодаря слаженным действиям работников и помощи добровольцев удалось избежать катастрофы.

29 августа в медицинском учреждении наградили тех, кто каждый день спасает жизни. Люди, которые быстро перевели пациентов в амбулаторное лечебное отделение, получили письменные благодарности от Губернатора Приморского края из рук мэра Артема Вячеслава Квона.

Фото: kwonvyacheslav

Отдельно стоит отметить волонтеров, которые помогали после пожара. Они без устали помогали переместить пациентов в безопасное место, затем отмывали стены и полы от копоти. Благодаря усердной и самоотверженной работе специалисты смогли быстро провести ремонтные работы в отделении.

Фото: kwonvyacheslav

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме наградили тружеников, благодаря которым город продолжает развиваться.

Тружеников Артема перед 86-летием города наградил мэр Вячеслав Квон
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