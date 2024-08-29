Спасали от болезней, а теперь и от огня: врачи героически вывели всех из пожара

Posted 29 августа, 08:59
Published 29 августа, 08:59
Modified 29 августа, 09:01
Updated 29 августа, 09:01
25 июля в реанимации городской больницы № 1 в Артеме случился пожар. Пламя удалось быстро остановить спасателям 19 пожарно-спасательного отряда. Медицинский персонал сразу вывел пациентов в другие помещения. Благодаря слаженным действиям работников и помощи добровольцев удалось избежать катастрофы.
29 августа в медицинском учреждении наградили тех, кто каждый день спасает жизни. Люди, которые быстро перевели пациентов в амбулаторное лечебное отделение, получили письменные благодарности от Губернатора Приморского края из рук мэра Артема Вячеслава Квона.
Отдельно стоит отметить волонтеров, которые помогали после пожара. Они без устали помогали переместить пациентов в безопасное место, затем отмывали стены и полы от копоти. Благодаря усердной и самоотверженной работе специалисты смогли быстро провести ремонтные работы в отделении.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме наградили тружеников, благодаря которым город продолжает развиваться.