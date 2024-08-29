vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа, 02:18

Published 29 августа, 02:18

Modified 29 августа, 02:20

Updated 29 августа, 02:20

Удивительное природное явление сфотографировали в небе над Владивостоком

«Такое огромное»: необычное явление заметили в небе над Владивостоком — фото

29 августа 2024, 02:18
Фото: maglipogoda_kanal

Удивительное природное явление сфотографировали в небе над Владивостоком

Сюжет
Погода
На закате солнце показалось гораздо больше, чем должно было быть. Выяснилось, что такой эффект дало оптическое явлегие гало.

В среду вечером многие люди увидели гало во Владивостоке. Заметили его перед самым закатом. Вечером начинало темнеть, и круг слился с контурами самого солнца. Непривычно крупное и яркое светило поразило многих.

Фото: maglipogoda_kanal

Специалисты считают, что гало возникает из-за отражения и преломления света в ледяных кристаллах атмосферы. Свет придает облакам особенное свечение, создавая впечатляющее зрелище.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после дождей в небе над Приморским краем видели сразу две радуги.

Аж дух захватывает: удивительную красоту увидели в небе над Приморьем — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Как в апокалипсис: грозные тучи и сильный ветер накрыли Владивосток — фотоТуман, ветер и жара днем и до +7°С ночью: погода встряхнет жителей ПриморьяПолярный фронт уже формируется: предупреждение жителям Приморья
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Свет#Приморский край#Приморье#Специалисты#Небо
Подпишитесь
Популярное