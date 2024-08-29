«Такое огромное»: необычное явление заметили в небе над Владивостоком — фото

Posted 29 августа, 02:18
Published 29 августа, 02:18
Modified 29 августа, 02:20
Updated 29 августа, 02:20
В среду вечером многие люди увидели гало во Владивостоке. Заметили его перед самым закатом. Вечером начинало темнеть, и круг слился с контурами самого солнца. Непривычно крупное и яркое светило поразило многих.
Специалисты считают, что гало возникает из-за отражения и преломления света в ледяных кристаллах атмосферы. Свет придает облакам особенное свечение, создавая впечатляющее зрелище.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после дождей в небе над Приморским краем видели сразу две радуги.