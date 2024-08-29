Тропическая экзотика: необычную рыбу выбросило на популярный пляж в Приморье — фото

Posted 29 августа, 00:59
Published 29 августа, 00:59
Modified 29 августа, 03:42
Updated 29 августа, 03:42
На шаморовский пляж в бухте Лазурная выпрыгнула летучая рыбка. Судя по всему, чешуйчатую занесло в Приморье с юга, так как подобные особи крайне редко встречаются в здешних местах.
Вероятно, южные обитатели активно осваивают регион. Так как подобную рыбу видели в Ливадии. К слову, в Находке неместная обитательница тоже устроила ажиотаж среди туристов на пляже.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбу гигантского вида вытащили со дна Японского моря в Приморском крае.