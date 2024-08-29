vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа, 00:59

Published 29 августа, 00:59

Modified 29 августа, 03:42

Updated 29 августа, 03:42

Невероятный летучий морской обитатель приплыл в Приморский край

Тропическая экзотика: необычную рыбу выбросило на популярный пляж в Приморье — фото

29 августа 2024, 00:59
Фото: vostokmedia.com

Невероятный летучий морской обитатель приплыл в Приморский край

Сюжет
Море
Гостью из южных морей заметили на одном из берегов Владивостока в Приморье. Отдыхающих удивил не только внешний вид существа, но и его способность летать.

На шаморовский пляж в бухте Лазурная выпрыгнула летучая рыбка. Судя по всему, чешуйчатую занесло в Приморье с юга, так как подобные особи крайне редко встречаются в здешних местах.

Фото: Погода 25 регион

Вероятно, южные обитатели активно осваивают регион. Так как подобную рыбу видели в Ливадии. К слову, в Находке неместная обитательница тоже устроила ажиотаж среди туристов на пляже.

Такого еще не было: удивительные тропические рыбы приплыли в Приморье — фото
Узнать подробнее

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбу гигантского вида вытащили со дна Японского моря в Приморском крае.

«Ждем покрупнее»: громадную тварь достали с морского дна в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не для слабонервных»: на камеру попал жуткий обитатель морских глубин ПриморьяЭто рай на Земле? — популярность невероятно красивого пляжа в Приморье растет — видеоЖара, теплое море и пустой пляж: туристы делятся кадрами с райского отдыха в Приморье
#Новости#Владивосток#Море#Рыбы#Приморский край#Живая природа#Приморье#Японское море#Юг
Подпишитесь
Популярное