Цены на такси взлетели перед ВЭФ-2024: Владивосток готовится к наплыву гостей

Корреспондент «Восток-Медиа» провёл исследование цен на такси из разных районов города до кампуса Дальневосточного федерального университета, где пройдёт ВЭФ. Результаты можете увидеть сами (только осторожно, это не для слабонервных): поездка из центра Владивостока стоит 619 рублей, с Тихой — 724 рубля, а со Снеговой Пади — 960 рублей. Границы цен простираются дальше: доехать с Второй Речки обойдётся в 1215 рублей, а со Столетия — в 1053 рубля. И самое страшное, что это только начало — в момент проведения форума цены могут удвоиться.