Цены на такси взлетели перед ВЭФ-2024: Владивосток готовится к наплыву гостей

Posted 29 августа, 07:55
Published 29 августа, 07:55
Modified 29 августа, 07:57
Updated 29 августа, 07:57
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. В это время ожидается активный наплыв бизнесменов и гостей со всей страны и мира, что, в свою очередь, серьёзно влияет на ценовую политику такси в городе. Увеличение стоимости поездок стало заметным уже сейчас, хотя до начала форума осталось еще несколько дней.
Специалисты объясняют, что увеличение цен на поездки — это естественная реакция на повышенный спрос. Алгоритмы онлайн-сервисов для заказа такси автоматически корректируют цену в зависимости от количества доступных машин и количества заказов в конкретный момент времени. Когда желающих вызвать такси больше, чем свободных водителей, появляется так называемый повышающий коэффициент, который и заставляет пассажиров платить больше.
Корреспондент «Восток-Медиа» провёл исследование цен на такси из разных районов города до кампуса Дальневосточного федерального университета, где пройдёт ВЭФ. Результаты можете увидеть сами (только осторожно, это не для слабонервных): поездка из центра Владивостока стоит 619 рублей, с Тихой — 724 рубля, а со Снеговой Пади — 960 рублей. Границы цен простираются дальше: доехать с Второй Речки обойдётся в 1215 рублей, а со Столетия — в 1053 рубля. И самое страшное, что это только начало — в момент проведения форума цены могут удвоиться.
Из Кампуса ДВФУ сейчас тоже повышенный спрос. К примеру, чтобы доехать с острова до того же «Лотте», где часто останавливаются гости форума, придется заплатить 585 рублей. Такси по самому городу такое же дорогое: от ТЦ «Калина Молл» до центра такси обойдется в 425 рублей (в обычные дни это 150-200 рублей).
* Анализ цен проводился в 11:30 утра в будний день, что не является час-пиком, т. к. большинство людей уже находятся на работе. Почему по всему городу повышенный спрос? Загадка.
Операторы такси объясняют, что летом растут не только цены, но и качество обслуживания. Сезонный фактор играет свою роль: многие водители уезжают в отпуска или переключаются на временные работы. Это, в свою очередь, уменьшает предложение на рынке такси, что и ведёт к удорожанию поездок. Однако, как отмечают местные жители, даже в сравнении с обычными летними месяцами, цены перед ВЭФ явно завышены.