Ученые: Любимый жанр фильмов зависит от работы мозга

Это, вероятно, связано с тем, что в рамках исследования были рассмотрены всего две эмоции. Ученые подчеркивают, что если бы в тесте показывали, например, лица, выражающие грусть, то поклонники драм или романтики могли бы продемонстрировать более яркие реакции. Кроме того, исследование также имеет свои ограничения: наиболее изученный жанр — фильмы ужасов — вообще не был включен в эксперимент. Количество участников, выбравших этот жанр в качестве любимого, оказалось недостаточным для формирования обоснованных выводов.