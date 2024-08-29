Ученые: Любимый жанр фильмов зависит от работы мозга

Posted 29 августа, 09:03
Published 29 августа, 09:03
Modified 29 августа, 09:05
Updated 29 августа, 09:05
Данные исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience. В ходе эксперимента ученые провели анализ данных о 257 людях, которые рассказывали о своих любимых жанрах кинофильмов в рамках более крупного проекта, пишет newkhakasiya.online.
Для анализа их мозговой активности им демонстрировали изображения испуганных лиц и геометрические фигуры, используя аппарат МРТ для отслеживания реакции мозга. Ученые обращали внимание на два основных аспекта: активность миндалевидного тела, которое отвечает за обработку эмоций, и активность нейронов в области мозга, отвечающей за вознаграждения.
Результаты показали, что любители боевиков проявляют яркие мозговые реакции. Они более восприимчивы к эмоциональным стимулам и получению удовольствия от этого. Аналогичные реакции также были выявлены у любителей комедийного жанра.
Совершенно иная реакция наблюдалась у любителей детективов и триллеров: их мозг реагировал на стимулы значительно менее интенсивно, чем у других участников исследования.
Это, вероятно, связано с тем, что в рамках исследования были рассмотрены всего две эмоции. Ученые подчеркивают, что если бы в тесте показывали, например, лица, выражающие грусть, то поклонники драм или романтики могли бы продемонстрировать более яркие реакции. Кроме того, исследование также имеет свои ограничения: наиболее изученный жанр — фильмы ужасов — вообще не был включен в эксперимент. Количество участников, выбравших этот жанр в качестве любимого, оказалось недостаточным для формирования обоснованных выводов.
Исследователи считают, что люди выбирают жанры, которые наиболее эффективно активируют их мозговую деятельность и эмоциональную реакцию.