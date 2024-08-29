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Posted 29 августа, 20:31

Published 29 августа, 20:31

Modified 29 августа, 20:31

Updated 29 августа, 20:31

В Москве состоялся специальный показ картин Анны Горчаковой «Заводы России»

В Москве состоялся специальный показ картин Анны Горчаковой «Заводы России»

29 августа 2024, 20:31
Фото: culture.gov.ru
26 августа в московском Государственном историческом музее провели специальный показ картин студентки «Мастерской новых медиа» Анны Горчаковой «Заводы России». Мероприятие было организовано при участии Минкульта и правительства Москвы.

Как рассказала художница, в период СССР производству уделялось много внимания и работающие на нем люди были в почете. Она отметила, что выставка проводится для того, чтобы обратить внимание посетителей на красоту современного российского производства, его высокие технологии и экологичность, повысить престиж заводских специальностей и сделать их востребованными среди молодого поколения.

Десять художественных картин серии, написанных маслом, посвящены заводам самых разных сфер промышленности — нефтехимической, текстильной, лесопромышленной и прочих. По словам Анны Горчаковой, ее профессия связана с пиар-индустрией, а живопись — это ее увлечение, пишет newsnn.ru.

Художница приступила к написанию серии картин, представленных на выставке «Заводы России», еще в 2016 году. Первая из работ была посвящена современному фармацевтическому производству. В ходе визита на это фармпредприятие в сопровождении журналистов Анна была удивлена чистотой производственных площадей и высокими технологиями. На таком заводе должны работать люди с высшим образованием. И главная идея выставки — мотивирование молодого поколения не к блогерству, например, а к работе на промпредприятиях. Художница считает, что деятельность такого рода позволит выйти на совсем другой социальный и профессиональный уровень. «Кроме того, на многих заводах предоставляется стабильная оплата труда и социальный пакет. Современные заводы уже давно перестали быть какими-то грязными производствами, где требуется низкоквалифицированный труд», — заключила она.

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