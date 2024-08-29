В Москве состоялся специальный показ картин Анны Горчаковой «Заводы России»

Художница приступила к написанию серии картин, представленных на выставке «Заводы России», еще в 2016 году. Первая из работ была посвящена современному фармацевтическому производству. В ходе визита на это фармпредприятие в сопровождении журналистов Анна была удивлена чистотой производственных площадей и высокими технологиями. На таком заводе должны работать люди с высшим образованием. И главная идея выставки — мотивирование молодого поколения не к блогерству, например, а к работе на промпредприятиях. Художница считает, что деятельность такого рода позволит выйти на совсем другой социальный и профессиональный уровень. «Кроме того, на многих заводах предоставляется стабильная оплата труда и социальный пакет. Современные заводы уже давно перестали быть какими-то грязными производствами, где требуется низкоквалифицированный труд», — заключила она.