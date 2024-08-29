В рамках программы «Единой России» и Минпросвещения отремонтировали 4,5 тысячи школ

«Капитальный ремонт приморских школ находится под контролем партпроекта, депутатского корпуса, общественных и родительских объединений. Сейчас подошло время для приемки учебных заведений. По программе капремонта в этом году, как и планировалось, будут сданы шесть школ к новому учебному году. Построены новые детские сады в Артеме (микрорайон Глобус-2) и Большом Камне.