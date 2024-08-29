В рамках программы «Единой России» и Минпросвещения отремонтировали 4,5 тысячи школ

Posted 29 августа, 06:42
Published 29 августа, 06:42
Modified 29 августа, 06:42
Updated 29 августа, 06:42
Подведение итогов акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» и подготовки школ к новому учебному сезону состоялось в ходе заседания всероссийского штаба «Единой России» и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений, пишет mkset.ru.
Согласно сведениям, представленным врио секретаря генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым, в результате реализации программы капремонта школ, запущенной в 2022 году ЕР при содействии Минпросвещения, в общей сложности в РФ к 1 сентября будет сдано около 4,5 тысячи отремонтированных школ. Из них 406 восстановили в этом году.
Лидерами среди регионов нашей страны в реализации программы стали Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, а также Пензенская и Рязанская области.
Выступая на заседании, врио секретаря генсовета ЕР также подчеркнул, что президентское поручение, согласно которому в России должно появиться 1300 новых школ, выполняется с опережением. А активнее всего по данной программе школы возводятся в Санкт-Петербурге, Татарстане, ЯНАО, Красноярском крае, а также в Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях.
По поводу результатов традиционной акции «Собери ребёнка в школу» Якушев сказал, что адресную поддержку в обеспечении канцелярией и рюкзаками оказывают детям из многодетных, малообеспеченных семей. «В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи — в новых регионах», — подытожил он.
Депутаты и активисты «Единой России» оказали поддержку 5,5 тысячи школ в подготовке к Дню знаний. В акции «Родительская приемка» участвовали более 13 тысяч родителей школьников.
Согласно заявлению министра просвещения Сергея Кравцова, благодаря контролированию «Единой Россией» программы капремонта удалось отремонтировать на 1000 школ больше. Разработанная ЕР и Минпросвещения программа реализуется раньше запланированных сроков.
По словам главы ведомства, в результате нововведения «Единой России» с 1 сентября текущего года по общим федеральным стандартам будут работать все школы в РФ. В программу обучения вернется «Труд» и добавится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщает сайт ER.RU.
Также из обращения министра региональные депутаты «Единой России» узнали о текущем развитии системы воспитательной, патриотической работы с учащимися. В начале каждой учебной недели проходит поднятие флага, исполнение гимна РФ. Проводятся уроки «Разговоры о важном». «Профориентация, о которой говорил президент, действует начиная с 6-го класса. Проходят уроки „Россия — мои горизонты“, — заключил глава министерства.
«Капитальный ремонт приморских школ находится под контролем партпроекта, депутатского корпуса, общественных и родительских объединений. Сейчас подошло время для приемки учебных заведений. По программе капремонта в этом году, как и планировалось, будут сданы шесть школ к новому учебному году. Построены новые детские сады в Артеме (микрорайон Глобус-2) и Большом Камне.
Региональное отделение партии в этом году отработало все поступившие заявки — их порядка 480 — по акции «Собери ребенка в школу», в том числе от семей участников СВО. Для школьников подшефного города Торез в составе гуманитарного груза на прошлой неделе было направлено более 300 ранцев, свыше 21 430 единиц канцелярских принадлежностей, включая наборы первоклассника, и порядка 720 единиц одежды», — рассказала Елена Новицкая, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в Приморском крае.