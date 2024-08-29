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Posted 29 августа, 06:25

Published 29 августа, 06:25

Modified 29 августа, 06:27

Updated 29 августа, 06:27

Девочку на борту авиалайнера спас сотрудник владивостокского спортивного клуба

Врач БК «Динамо-Владивосток» спас иностранку в небе от эпилепсии — подробности

29 августа 2024, 06:25
Фото: vostokmedia.com

Девочку на борту авиалайнера спас сотрудник владивостокского спортивного клуба

Сюжет
КНР
Персонал баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» оказал первую помощь маленькому пассажиру самолета. Однако врач организации не считает, что он совершил героический поступок.

В новых медиа появилась информация о том, что сотрудники баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» спасли ребенка на борту самолета.

В пресс-службе спортивного клуба сообщили, что врач действительно оказал первую помощь девочке. У юной гражданки КНР случился приступ эпилепсии во время полета на авиалайнере. Однако медик и массажист владивостокского «Динамо» вернули в чувства ребенка.

Важно отметить, что, по словам одного из спасителей, случай далеко не удивительный. Врач заявил, что произошла рядовая ситуация, мол, такие инциденты нередки при перелетах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в «падающем» самолете летела за границу девушка из Приморского края

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