Врач БК «Динамо-Владивосток» спас иностранку в небе от эпилепсии — подробности

В пресс-службе спортивного клуба сообщили, что врач действительно оказал первую помощь девочке. У юной гражданки КНР случился приступ эпилепсии во время полета на авиалайнере. Однако медик и массажист владивостокского «Динамо» вернули в чувства ребенка.