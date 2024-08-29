Врач БК «Динамо-Владивосток» спас иностранку в небе от эпилепсии — подробности

Posted 29 августа, 06:25
Published 29 августа, 06:25
Modified 29 августа, 06:27
Updated 29 августа, 06:27
В новых медиа появилась информация о том, что сотрудники баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» спасли ребенка на борту самолета.
В пресс-службе спортивного клуба сообщили, что врач действительно оказал первую помощь девочке. У юной гражданки КНР случился приступ эпилепсии во время полета на авиалайнере. Однако медик и массажист владивостокского «Динамо» вернули в чувства ребенка.
Важно отметить, что, по словам одного из спасителей, случай далеко не удивительный. Врач заявил, что произошла рядовая ситуация, мол, такие инциденты нередки при перелетах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в «падающем» самолете летела за границу девушка из Приморского края