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Posted 29 августа, 10:31

Published 29 августа, 10:31

Modified 29 августа, 10:33

Updated 29 августа, 10:33

Удивительный закат попал на камеру во Владивостоке

Ярко-красное небо сняли над Владивостоком — фото

29 августа 2024, 10:31
Фото: pxhere.com

Удивительный закат попал на камеру во Владивостоке

Сюжет
Природа
Невообразимые цвета окрасили небо над городом. Жители Владивостока сфотографировали ярко-оранжевое и алое зарево.

Небо над Владивостоком окрасилось в красный на закате. Такого яркого зрелища не было уже довольно давно — все вокруг становилось алым. По мере того, как солнце заходило за горизонт, огненный оттенок плавно распространялся по небу, окрашивая облака в яркий красный цвет.

Жители города тут же ринулись снимать удивительный закат.

Фото: vostokmedia.com

Можно подумать, что это фильтр в приложении для обработки фото, но на самом деле небо окрасила сама природа. Пыльные частицы и влага в воздухе преломляют лучи солнца, создавая этот волшебный эффект.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на рассвете небо над городом окрасилось в ярко-розовый.

Оранжевые облака и розовое небо: что случилось во Владивостоке? — фото
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