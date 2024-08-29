Ярко-красное небо сняли над Владивостоком — фото

Небо над Владивостоком окрасилось в красный на закате. Такого яркого зрелища не было уже довольно давно — все вокруг становилось алым. По мере того, как солнце заходило за горизонт, огненный оттенок плавно распространялся по небу, окрашивая облака в яркий красный цвет.