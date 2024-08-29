Закроют на лопату: один из самых популярных пляжей будет недоступен во Владивостоке

Posted 29 августа, 08:18
Published 29 августа, 08:18
Modified 29 августа, 08:20
Updated 29 августа, 08:20
С 31 августа во Владивостоке ограничат вход на пляж Малый Аякс. Это связано с проведением санитарных работ в этой зоне. К счастью, ограничение будет временным: отдыхать в бухте будет можно, но спустя некоторое время.
Предполагается, что доступ к пляжу возобновят приблизительно 9 сентября. Жителей и гостей города просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать информацию об ограничениях при планировании своих поездок.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом популярном пляже в черте Владивостока, где даже в будний день множество туристов.