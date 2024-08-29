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Posted 29 августа, 08:18

Published 29 августа, 08:18

Modified 29 августа, 08:20

Updated 29 августа, 08:20

Популярнейший пляж закроют для отдыхающих во Владивостоке

Закроют на лопату: один из самых популярных пляжей будет недоступен во Владивостоке

29 августа 2024, 08:18
Фото: 1MI

Популярнейший пляж закроют для отдыхающих во Владивостоке

Сюжет
Туризм
Доступ к пляжу Малый Аякс во Владивостоке закроют с 31 августа. Жителей и гостей города предупреждают, что отдыхать в бухте будет запрещено.

С 31 августа во Владивостоке ограничат вход на пляж Малый Аякс. Это связано с проведением санитарных работ в этой зоне. К счастью, ограничение будет временным: отдыхать в бухте будет можно, но спустя некоторое время.

Предполагается, что доступ к пляжу возобновят приблизительно 9 сентября. Жителей и гостей города просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать информацию об ограничениях при планировании своих поездок.

Фото: vlc.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом популярном пляже в черте Владивостока, где даже в будний день множество туристов.

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