1 сентября стартует эксперимент по обеспечению утилизации отходов импортных товаров

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что новый закон о РОП вступил в действие 1 января 2024 года, но некоторые его положения начнут действовать со следующего года. Это относится к обязательствам по утилизации отходов, которые импортерам предстоит выполнять с 1 января 2026 года. Он также отметил, что для проверки эффективности данного механизма Правительство РФ запускает эксперимент, в рамках которого некоторые категории товаров, включая упаковку, будут подпадать под новые правила. Данный эксперимент для импортеров стартует 1 сентября 2024 года, пишет 56orb.ru.