vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 18:22

Published 30 августа, 18:22

Modified 30 августа, 18:22

Updated 30 августа, 18:22

1 сентября стартует эксперимент по обеспечению утилизации отходов импортных товаров

1 сентября стартует эксперимент по обеспечению утилизации отходов импортных товаров

30 августа 2024, 18:22
Фото: 1MI
Эксперимент по контролю за импортом товаров и выполнению обязательств по утилизации отходов от их использования стартует в России с 1 сентября. В Российском экологическом операторе (РЭО) рассказали о новшествах, касающихся расширенной ответственности производителей (РОП).

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что новый закон о РОП вступил в действие 1 января 2024 года, но некоторые его положения начнут действовать со следующего года. Это относится к обязательствам по утилизации отходов, которые импортерам предстоит выполнять с 1 января 2026 года. Он также отметил, что для проверки эффективности данного механизма Правительство РФ запускает эксперимент, в рамках которого некоторые категории товаров, включая упаковку, будут подпадать под новые правила. Данный эксперимент для импортеров стартует 1 сентября 2024 года, пишет 56orb.ru.

В ходе эксперимента импортерам потребуется оплатить экологический сбор или предоставить банковскую гарантию и поручительство утилизирующей компании. Согласно правилам, это нужно сделать перед тем, как товары, включая упакованные, поступят в оборот. Это обязательство распространяется только на товары из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

Денис Буцаев отметил, что в соответствии с обновленным механизмом РОП как производители, так и импортеры обязаны предоставлять отчетность о процессе утилизации отходов от своей продукции и упаковки. Чтобы обеспечить плавный переход к новым требованиям, они вводятся поэтапно, а для импортеров проводится эксперимент. По его словам, эти изменения направлены на повышение прозрачности внутри РОП и на стимулирование производителей к созданию более развитой инфраструктуры для переработки отходов.

Получить поручительство возможно лишь от утилизатора, который внесен в создаваемый реестр утилизаторов. Данный реестр формируется Росприроднадзором с участием РЭО.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов подчеркнул, что для формирования реестра необходимо провести как документарные, так и выездные проверки. Эти меры помогут обеспечить соответствие утилизаторов и их мощностей установленным требованиям, а также подтвердить их возможность реально осуществлять утилизацию. Только после успешной проверки на соответствие утилизатор может быть включен в реестр. Это позволит исключить недобросовестные компании, которые препятствуют эффективной переработке отходов в России.

Подпишитесь
Популярное