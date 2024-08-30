1 сентября стартует эксперимент по обеспечению утилизации отходов импортных товаров

Posted 30 августа, 18:22
Published 30 августа, 18:22
Modified 30 августа, 18:22
Updated 30 августа, 18:22
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что новый закон о РОП вступил в действие 1 января 2024 года, но некоторые его положения начнут действовать со следующего года. Это относится к обязательствам по утилизации отходов, которые импортерам предстоит выполнять с 1 января 2026 года. Он также отметил, что для проверки эффективности данного механизма Правительство РФ запускает эксперимент, в рамках которого некоторые категории товаров, включая упаковку, будут подпадать под новые правила. Данный эксперимент для импортеров стартует 1 сентября 2024 года, пишет 56orb.ru.
В ходе эксперимента импортерам потребуется оплатить экологический сбор или предоставить банковскую гарантию и поручительство утилизирующей компании. Согласно правилам, это нужно сделать перед тем, как товары, включая упакованные, поступят в оборот. Это обязательство распространяется только на товары из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.
Денис Буцаев отметил, что в соответствии с обновленным механизмом РОП как производители, так и импортеры обязаны предоставлять отчетность о процессе утилизации отходов от своей продукции и упаковки. Чтобы обеспечить плавный переход к новым требованиям, они вводятся поэтапно, а для импортеров проводится эксперимент. По его словам, эти изменения направлены на повышение прозрачности внутри РОП и на стимулирование производителей к созданию более развитой инфраструктуры для переработки отходов.
Получить поручительство возможно лишь от утилизатора, который внесен в создаваемый реестр утилизаторов. Данный реестр формируется Росприроднадзором с участием РЭО.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов подчеркнул, что для формирования реестра необходимо провести как документарные, так и выездные проверки. Эти меры помогут обеспечить соответствие утилизаторов и их мощностей установленным требованиям, а также подтвердить их возможность реально осуществлять утилизацию. Только после успешной проверки на соответствие утилизатор может быть включен в реестр. Это позволит исключить недобросовестные компании, которые препятствуют эффективной переработке отходов в России.