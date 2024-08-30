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Posted 30 августа, 05:57

Published 30 августа, 05:57

Modified 30 августа, 05:59

Updated 30 августа, 05:59

Демешин: Хабаровский край получит ещё 700 миллионов рублей на благоустройство

Демешин: Хабаровский край получит ещё 700 миллионов рублей на благоустройство

30 августа 2024, 05:57
Фото: Телеграм-канал «ДЕМЕШИН»
Хабаровский край дополнительно получит 700 миллионов рублей из федерального бюджета на благоустройство. Такова сумма гранта федерального Минстроя, который выиграл регион. Средства пойдут на реализацию проектов, за которые проголосовали жители края.
— Пять наших проектов по благоустройству общественных пространств — в числе победителей третьего конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципалитетах дальневосточных регионов. На эти средства будут реализованы следующие проекты: сквер «Молодёжный» в Амурске (150 миллионов рублей), благоустройство склона городской набережной на ул. Невельского в Николаевске-на-Амуре (150 миллионов рублей), площадь Мира в Ванино (150 миллионов рублей), сквер «Золото Умальты» в Чегдомыне (150 миллионов рублей), площадь 30-летия Победы в Вяземском (100 миллионов рублей), — прокомментировал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Глава региона добавил, что регион уже получил на благоустройство общественных пространств более миллиарда рублей.

— На эти средства идёт благоустройство в Тополево, Амурске и Бикине, посёлках Заветы Ильича, Николаевск-на-Амуре и Чегдомын. Все работы завершатся к концу ноября. Осенью следующего года будут закончены проекты в Корфовском, Солнечном, рабочем посёлке Хор, Новом Ургале, Ванино, — сообщил Дмитрий Демешин.

Врио губернатора отметил, что участие в федеральных программах даёт отличные возможности сделать регион лучше. Он подчеркнул, что в этом деле важна активность не только глав районов и поселений, но и каждого из жителей Хабаровского края.

— Только вместе мы сделаем место, где живём, современным и комфортным — для себя и своих детей, — подчеркнул глава региона.
#Хабаровский край
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