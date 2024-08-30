Демешин: Хабаровский край получит ещё 700 миллионов рублей на благоустройство

Posted 30 августа, 05:57
Published 30 августа, 05:57
Modified 30 августа, 05:59
Updated 30 августа, 05:59
— Пять наших проектов по благоустройству общественных пространств — в числе победителей третьего конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципалитетах дальневосточных регионов. На эти средства будут реализованы следующие проекты: сквер «Молодёжный» в Амурске (150 миллионов рублей), благоустройство склона городской набережной на ул. Невельского в Николаевске-на-Амуре (150 миллионов рублей), площадь Мира в Ванино (150 миллионов рублей), сквер «Золото Умальты» в Чегдомыне (150 миллионов рублей), площадь 30-летия Победы в Вяземском (100 миллионов рублей), — прокомментировал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава региона добавил, что регион уже получил на благоустройство общественных пространств более миллиарда рублей.
— На эти средства идёт благоустройство в Тополево, Амурске и Бикине, посёлках Заветы Ильича, Николаевск-на-Амуре и Чегдомын. Все работы завершатся к концу ноября. Осенью следующего года будут закончены проекты в Корфовском, Солнечном, рабочем посёлке Хор, Новом Ургале, Ванино, — сообщил Дмитрий Демешин.
Врио губернатора отметил, что участие в федеральных программах даёт отличные возможности сделать регион лучше. Он подчеркнул, что в этом деле важна активность не только глав районов и поселений, но и каждого из жителей Хабаровского края.
— Только вместе мы сделаем место, где живём, современным и комфортным — для себя и своих детей, — подчеркнул глава региона.