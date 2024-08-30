Дмитрий Демешин возвращает интерес к предвыборным дебатам — эксперты

Posted 30 августа, 02:56
Published 30 августа, 02:56
Modified 30 августа, 02:58
Updated 30 августа, 02:58
Наблюдать за дебатами кандидатов в губернаторы жители Хабаровского края могут в эфире телеканала «Губерния». Стоит отметить, что теледебаты сегодня — это «уходящая натура», несмотря на то что всем участникам предвыборной гонки по закону предоставляются равные бесплатные возможности высказаться по актуальным вопросам текущей повестки в телевизионном эфире. В этом году в подавляющем большинстве регионов России, где проходят губернаторские выборы, дебаты проходят либо без участия ключевых кандидатов, либо не проходят вовсе. На публичные дебаты вышли всего два врио губернатора, и один из них — Дмитрий Демешин, декларирующий открытость в качестве основополагающего принципа своей работы.
На этом фоне дебаты с участием основных кандидатов стали заметным явлением, за которым с большим вниманием наблюдают федеральные и региональные эксперты.
— На дебаты пришли два врио. Так, врио Калининградской области Алексей Беспрозванных уже трижды посетил студию местного телеканала. Предыдущий глава региона Антон Алиханов считал участие в дебатах важным, поэтому в области сформировалась соответствующая политическая культура. В дебатах также поучаствовал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он демонстрирует образ спокойного и уверенного в себе спикера, который не пасует перед дискуссией с оппонентами. В остальных регионах врио или кандидаты от «Единой России» на дебаты пока не пришли, — комментирует телеграм-канал «Полилог.Экспертиза».
Политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов в своём телеграм-канале «Политджойстик» отмечает, что пример Хабаровского края в контексте общероссийских тенденций наиболее показателен.
— Дебаты — неконтролируемый и сжатый процесс без вторых попыток. Это риск, но обратите внимание, что желающие сделать такую ставку все же нашлись. Хотя ни Дмитрий Демешин (Хабаровский край), ни Алексей Беспрозванных (Калининградская область) в припарках не нуждаются. Рейтинг более, чем надежный. Примеры очень разные. Калининградская область будет выбиваться вообще из любой тенденции. Политические тенденции и правила у эксклава всегда свои. Хабаровский край в контексте общероссийских тенденций более показателен. Дмитрий Демешин в принципе демонстрирует элитам слом негласных правил. На смену царившей в регионе «новой искренности», примирительного настроя после кризиса 2020 года, приходят новые ценности. Демешин говорит о проблемах прямо и открыто, неэффективные чиновники лишаются работы и даже получают сроки. Роль общественного мнения при этом выходит на первый план. Свою позицию по дебатам он декларирует тоже прямо: «Я здесь для того, чтобы еще раз донести до людей свою позицию по волнующим их проблемам». Участвуя в дебатах, Демешин работает не на свой рейтинг в моменте, а на укрепление долгосрочного курса на открытость и прозрачность. Это однозначный сигнал для элит и сильное заявление самого врио. Он здесь надолго, — считает эксперт.
Что касается непосредственно хода дебатов в Хабаровском крае, то для начала стоит отметить, что в них приняли участие трое из четырёх претендентов на губернаторский пост. Это кандидат от парти «Новые люди» Роза Чемерис, представитель КПРФ Пётр Перевезенцев и Дмитрий Демешин. Четвёртый участник предвыборной гонки — Сергей Прокопьев (Коммунистическая партия «Коммунисты России») на дебаты не вышел. Тема первой сессии дебатов: «Благоустройство сельских территорий и развитие агропромышленного комплекса региона».
Региональные эксперты отмечают, что на дебатах в Хабаровском крае встретились сильные соперники, и это уже на старте снимает все подозрения в имитационном характере мероприятия и придаёт ему серьёзный вес.
— Принято считать, что дебаты — последнее прибежище непопулярных кандидатов. Но у Демешина, согласно данным социологии, ещё месяц назад всё было хорошо и с узнаваемостью, и с одобрением. Второй стереотип — выход на дебаты только против спойлеров. Здесь тоже мимо, поскольку в первый же свой эфир Демешин вышел с Петром Перевезенцевым (КПРФ) и Розой Чемерис («Новые люди»). Первый — действующий омбудсмен по правам ребёнка в крае и в целом довольно известный политик, вторая — депутат Госдумы. Это сильные соперники, но Демешин явно не боится усилить их позиции ценой собственных, — отмечают авторы телеграм-канала DFO.INFO.
Похожую точку зрения высказывает и канал «НЕШПОРТ»:
— С трибуны Демешин не доказывает, а демонстрирует. Собственно, поэтому зашел он сразу с сильнейших оппонентов — приморской думской примы Розы Чемерис («Новые люди») и Петра Перевезенцева (КПРФ). Оба на фоне врио смотрелись существенно слабее — не хватило конкретики. Интересно, что оба до выборов считались сильными оппонентами, представляющими при этом разные страты избирателей, а значит несущих одинаковую угрозу для врио. Любой политтехнолог в такой ситуации предпочитает аппаратные способы ведения кампании, а не публичный, но здесь, если верить инсайдам, последнее слово было именно за самим Демешиным. Он продолжает оставаться верен своим принципам, декларируемым с самого начала работы в регионе. Во главе угла — открытость, публичность и прямота.
Как отмечает политолог Павел Наливайко, главным отличием Демешина от оппонентов на прошедших дебатах и одновременно его главным конкурентным преимуществом стало глубокое погружение врио губернатора в региональную повестку, отличное владение фактурой и наличие чёткого плана действий.
— Дмитрий Демешин, во-первых, рассказал о конкретных результатах и наработках, о реальных — ощутимых и измеряемых — итогах первых трёх месяцев своей работы, во-вторых, предложил понятные шаги для достижения позитивных изменений в той сфере, которой были посвящены дебаты. Важно и то, что Дмитрий Демешин последователен в своих словах и действиях, он остаётся верен той идее, которую провозгласил в качестве приоритета в первые дни свой работы на посту врио губернатора. Это защита людей, отстаивание интересов жителей региона, - прокомментировал Павел Наливайко.