Дмитрий Демешин возвращает интерес к предвыборным дебатам — эксперты

Наблюдать за дебатами кандидатов в губернаторы жители Хабаровского края могут в эфире телеканала «Губерния». Стоит отметить, что теледебаты сегодня — это «уходящая натура», несмотря на то что всем участникам предвыборной гонки по закону предоставляются равные бесплатные возможности высказаться по актуальным вопросам текущей повестки в телевизионном эфире. В этом году в подавляющем большинстве регионов России, где проходят губернаторские выборы, дебаты проходят либо без участия ключевых кандидатов, либо не проходят вовсе. На публичные дебаты вышли всего два врио губернатора, и один из них — Дмитрий Демешин, декларирующий открытость в качестве основополагающего принципа своей работы.