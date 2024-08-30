ДОМ. РФ продаёт бывшее здание филиала ДВФУ в центре Уссурийска

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Приморском крае. Так, в июле за 54,68 млн рублей новому собственнику были переданы участки под размещение предприятия торговли или бытового обслуживания общей площадью 0,42 га во Владивостоке (район б. Патрокл). В апреле 2023 года за 71,13 млн рублей было реализовано бывшее общежитие ДВФУ в центре Уссурийска. Тогда же во Владивостоке за 50,1 млн рублей реализовали на торгах участок площадью 1,6 га. В мае прошлого года за 20,99 млн рублей был продан имущественный комплекс в туристическом кластере на берегу Уссурийского залива (б. Муравьиная), неподалёку от игровой зоны «Приморье».