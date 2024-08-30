ДОМ. РФ продаёт бывшее здание филиала ДВФУ в центре Уссурийска

Posted 29 августа, 23:00
Published 29 августа, 23:00
Modified 29 августа, 23:00
Updated 29 августа, 23:00
Заявки на участие в торгах принимаются до 21 октября. Аукцион пройдёт 25 октября. Начальная цена лота — 35,43 млн рублей.
Здание расположено в центральной части города, по адресу: ул. Октябрьская, д. 71. Оно было построено известным в городе предпринимателем и меценатом Юрием Дриговым, который в 2001 году передал его в дар Дальневосточному государственному университету (ныне — ДВФУ). Здесь располагался центр изучения китайского языка и культуры. В настоящее время не используется. Архитектура с куполом, крыльцом, снабжённым колоннами и полуарочными окнами первого этажа, вдохновлена традицией русского конструктивизма начала XX века. Из-за этих особенностей здание часто принимают за историческое.
Окружение представлено общественно-деловой застройкой, многоэтажными и средне-этажными многоквартирными домами, сопутствующей социальной инфраструктурой. В ближайших кварталах — несколько колледжей, комплекс административных зданий, городской парк, многочисленные гостиницы и торговые объекты. Остановка общественного транспорта «Улица Фрунзе» находится на удалении 500 м. До центральной ул. Горького — 400 м, до выезда на ул. Краснознамённая — 860 м.
ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Приморском крае. Так, в июле за 54,68 млн рублей новому собственнику были переданы участки под размещение предприятия торговли или бытового обслуживания общей площадью 0,42 га во Владивостоке (район б. Патрокл). В апреле 2023 года за 71,13 млн рублей было реализовано бывшее общежитие ДВФУ в центре Уссурийска. Тогда же во Владивостоке за 50,1 млн рублей реализовали на торгах участок площадью 1,6 га. В мае прошлого года за 20,99 млн рублей был продан имущественный комплекс в туристическом кластере на берегу Уссурийского залива (б. Муравьиная), неподалёку от игровой зоны «Приморье».