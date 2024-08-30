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Posted 30 августа, 07:51

Published 30 августа, 07:51

Modified 30 августа, 07:53

Updated 30 августа, 07:53

Удивительная бухта с невообразимыми пейзажами нашлась в Приморье

«Это точно Приморье?»: пляж со скандинавскими пейзажами нашли на востоке края — фото

30 августа 2024, 07:51
Фото: 1MI

Удивительная бухта с невообразимыми пейзажами нашлась в Приморье

Сюжет
Туризм
Оказалось, что такую красоту можно увидеть в бухте Тасовой в Лазовском районе Приморья.

Удивительной красоты небо, голубая вода и голубоватые сопки видны с въезда в бухту Тасовую недалеко от Преображения в Лазовском районе Приморья. Невероятно, но буквально в десяти минутах езды отсюда находится достаточно крупный порт.

Фото: pogoda_25_region

Отдыхающие сделали снимок с вершины сопки на въезде в бухту. Картина захватывающая. Посмотришь и не поверишь, что на фото Приморье, а не один из фьордов где-то в Скандинавии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нашли пляж невообразимой красоты, куда могут в любой момент ринуться сотни туристов.

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#Новости#Общество#Туризм#Море#Отдых#Приморский край#Пляж#Приморье#Лазовский район
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