«Это точно Приморье?»: пляж со скандинавскими пейзажами нашли на востоке края — фото

Posted 30 августа, 07:51
Published 30 августа, 07:51
Modified 30 августа, 07:53
Updated 30 августа, 07:53
Удивительной красоты небо, голубая вода и голубоватые сопки видны с въезда в бухту Тасовую недалеко от Преображения в Лазовском районе Приморья. Невероятно, но буквально в десяти минутах езды отсюда находится достаточно крупный порт.
Отдыхающие сделали снимок с вершины сопки на въезде в бухту. Картина захватывающая. Посмотришь и не поверишь, что на фото Приморье, а не один из фьордов где-то в Скандинавии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нашли пляж невообразимой красоты, куда могут в любой момент ринуться сотни туристов.