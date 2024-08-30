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Posted 30 августа, 07:36

Published 30 августа, 07:36

Modified 30 августа, 07:38

Updated 30 августа, 07:38

Необычные упражнения на проезжей части показал спортсмен в Приморском крае

Хук слева на «жесткой» тренировке показал спортсмен из Приморья — видео

30 августа 2024, 07:36
Фото: 1MI

Необычные упражнения на проезжей части показал спортсмен в Приморском крае

Сюжет
Соцсети
Мужчина провел экстремальную тренировку на городской улице во Владивостоке. Спортсмен попал в объектив камеры и стал звездой приморских соцсетей.

Парень устроил «жесткую» тренировку посреди одной из улиц Владивостока.

Вместо боксерской груши спортсмен выбрал для упражнений дорожный знак, а в качестве места для приседаний — проезжую часть. Похоже, что его страсть к физическим нагрузкам заставила использовать то, что было под рукой.

Такие упражнения, видимо, подходят только для самых мотивированных горожан: нужно быть готовым стать звездой соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о красавце, который похвастался своей гордой выправкой и попал в сеть.

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