Хук слева на «жесткой» тренировке показал спортсмен из Приморья — видео

Posted 30 августа, 07:36
Published 30 августа, 07:36
Modified 30 августа, 07:38
Updated 30 августа, 07:38
Парень устроил «жесткую» тренировку посреди одной из улиц Владивостока.
Вместо боксерской груши спортсмен выбрал для упражнений дорожный знак, а в качестве места для приседаний — проезжую часть. Похоже, что его страсть к физическим нагрузкам заставила использовать то, что было под рукой.
Такие упражнения, видимо, подходят только для самых мотивированных горожан: нужно быть готовым стать звездой соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о красавце, который похвастался своей гордой выправкой и попал в сеть.