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Posted 30 августа, 10:42

Published 30 августа, 10:42

Modified 30 августа, 10:42

Updated 30 августа, 10:42

Лето жителей Приморья завершится звездопадом Ауригиды

Лето жителей Приморья завершится звездопадом Ауригиды

30 августа 2024, 10:42
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Астрономия
Пик метеорного потока Ауригиды ожидается в ночь на 1 сентября, предоставляя жителям Приморского края уникальную возможность наблюдать за звездным шоу с 28 августа по 5 сентября.

Ауригиды — это один из самых красивых метеорных потоков, который ежегодно радует любителей астрономии. В этом году пик активности метеоров придется на ночь с 31 августа на 1 сентября, когда можно будет увидеть до 25 метеоров в час. Наилучшие условия для наблюдения будут в северном полушарии, включая Приморье.

Для того чтобы насладиться зрелищем, астрономы рекомендуют выбирать места вдали от городского освещения. Это позволит лучше увидеть яркие следы метеоров, которые будут особенно заметны около полуночи.

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