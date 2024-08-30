Лето жителей Приморья завершится звездопадом Ауригиды

Ауригиды — это один из самых красивых метеорных потоков, который ежегодно радует любителей астрономии. В этом году пик активности метеоров придется на ночь с 31 августа на 1 сентября, когда можно будет увидеть до 25 метеоров в час. Наилучшие условия для наблюдения будут в северном полушарии, включая Приморье.