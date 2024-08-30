Ливни, грозы, шквалы и град: уже ночью непогода ударит по Приморью

Posted 30 августа, 01:14
Published 30 августа, 01:14
Modified 30 августа, 01:16
Updated 30 августа, 01:16
В ночь с 30 на 31 августа в Приморском крае ожидаются кратковременные осадки, иногда сильные дожди и грозы, также возможны град и порывистые ветры. В некоторых местах может выпасть значительное количество осадков за короткое время, до 50 миллиметров за 3-6 часов или менее. Также ожидается усиление ветра.
Вечером 30 августа к Приморскому краю подойдет первый холодный фронт из Арктики. После кратковременного потепления в крае заметно похолодает.
В ночь на первое сентября в крае ожидаются кратковременные осадки на большей части территории. Местами пройдут сильные дожди и грозы, также возможны порывистые ветры и град.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.