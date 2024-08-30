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Posted 30 августа, 01:14

Published 30 августа, 01:14

Modified 30 августа, 01:16

Updated 30 августа, 01:16

Сильные осадки ожидаются в Приморском крае

Ливни, грозы, шквалы и град: уже ночью непогода ударит по Приморью

30 августа 2024, 01:14
Фото: Изображение Midjourney

Сильные осадки ожидаются в Приморском крае

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Погода
В ночь с 30 на 31 августа в Приморском крае ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы, возможен град. При этом местами может выпасть до 50 мм осадков за крайне короткое время.

В ночь с 30 на 31 августа в Приморском крае ожидаются кратковременные осадки, иногда сильные дожди и грозы, также возможны град и порывистые ветры. В некоторых местах может выпасть значительное количество осадков за короткое время, до 50 миллиметров за 3-6 часов или менее. Также ожидается усиление ветра.

Вечером 30 августа к Приморскому краю подойдет первый холодный фронт из Арктики. После кратковременного потепления в крае заметно похолодает.

В ночь на первое сентября в крае ожидаются кратковременные осадки на большей части территории. Местами пройдут сильные дожди и грозы, также возможны порывистые ветры и град.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Ливни и грозы: штормовое предупреждение объявили в Приморье
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