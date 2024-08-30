Модульбанк презентовал самый современный сервис облачных касс

Облачные кассы дают возможность принимать платежи и создавать электронные чеки. В специальном приложении формируется чек для оплаты, который поступает в физическую кассу после выбора клиентом метода платежа (наличные либо банковская карта). Информация с физической кассы передается в ОФД и Федеральную налоговую службу, после чего клиент получает электронный чек. Все транзакции защищены надежными мерами безопасности. При этом нет ограничений на количество мобильных устройств, которые могут использоваться для приема платежей с единым центром управления.