Модульбанк презентовал самый современный сервис облачных касс

Posted 30 августа, 07:35
Published 30 августа, 07:35
Modified 30 августа, 07:35
Updated 30 августа, 07:35
В то время кассовые аппараты были необходимым инструментом для ведения бизнеса. Однако сегодня, с развитием технологий и появлением мобильных и онлайн-платежей, бизнесы повсеместно переходят на облачные кассы, которые позволяют принимать оплату онлайн без необходимости использования физического кассового аппарата, пишет newsnn.ru.
Первые облачные кассы в России были разработаны в 2017 году компанией «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки», ставшей пионером в предоставлении услуг облачной фискализации. Благодаря простоте использования и экономии времени и средств на обслуживании клиентов облачные кассы быстро завоевали популярность среди интернет-магазинов и других компаний, работающих в электронной коммерции.
Сегодня наличие собственного сервиса облачных касс становится обязательным для любого банка, стремящегося сохранять конкурентоспособность на рынке финансовых услуг, особенно если он ориентирован на малый и средний бизнес. Например, Модульбанк, позиционирующий себя как предпринимательский хаб с множеством сервисов для развития бизнеса, недавно обновил свой сервис по удаленной фискализации для владельцев интернет-магазинов и курьерских служб, добавив возможность управления через смартфон.
Этот сервис позволяет принимать платежи, формировать облачные чеки и передавать данные в ОФД и ФНС, обеспечивая защиту всех платежных операций. Количество смартфонов, используемых для удаленного приема платежей, может быть неограниченным с единым центром управления.
Облачные кассы дают возможность принимать платежи и создавать электронные чеки. В специальном приложении формируется чек для оплаты, который поступает в физическую кассу после выбора клиентом метода платежа (наличные либо банковская карта). Информация с физической кассы передается в ОФД и Федеральную налоговую службу, после чего клиент получает электронный чек. Все транзакции защищены надежными мерами безопасности. При этом нет ограничений на количество мобильных устройств, которые могут использоваться для приема платежей с единым центром управления.
Перспективы развития облачных касс многообещающие, поэтому главные кредитно-финансовые организации России продолжают внедрение и усовершенствование данных технологий. Например, Сбербанк разработал сервис «Онлайн-касса Эвотор», который позволяет принимать платежи через интернет и управлять продажами. Альфа-Банк предлагает продукт «Альфа-Касса», который включает аренду кассового оборудования и подключение к облачным сервисам.
По мнению экспертов, будущее облачных касс выглядит перспективным. С развитием цифровизации и электронной коммерции спрос на новые облачные кассовые решения будет только увеличиваться, пока на рынок не выйдет что-то совершенно новое, кардинально изменяющее мир.