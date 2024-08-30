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Posted 29 августа, 23:49

Published 29 августа, 23:49

Modified 29 августа, 23:51

Updated 29 августа, 23:51

Мощный тайфун обрушился на Японию

Молнии, ливни и ураганный ветер: тайфун ударил по Японии — что там творится — видео

29 августа 2024, 23:49
Фото: Изображение Midjourney

Мощный тайфун обрушился на Японию

Сюжет
Погода
Тайфун Шаньшань обрушился на Японию. Острова страдают от сильного ветра со скоростью до 70 м/с. Есть ли угроза для Приморья?

Мощный тайфун Шаньшань накрыл Японию.

Видео: из соцсетей.

При приближении к островам скорость ветра достигала 70 м/с.

Видео: из соцсетей.

Ливни с ураганным ветром устроили настоящий переполох в японских городах.

Видео: из соцсетей.

Проходя через острова, десятый циклон, как его называют местные СМИ, быстро ослабел, и теперь считается тропическим штормом.

Многих жителей Приморья волнует вопрос, дойдёт ли шторм до территории края.

К счастью, циклон Шаньшань не представляет угрозы для Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в крае в последние летние дни.

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