Молнии, ливни и ураганный ветер: тайфун ударил по Японии — что там творится — видео

Posted 29 августа, 23:49
Published 29 августа, 23:49
Modified 29 августа, 23:51
Updated 29 августа, 23:51
Мощный тайфун Шаньшань накрыл Японию.
При приближении к островам скорость ветра достигала 70 м/с.
Ливни с ураганным ветром устроили настоящий переполох в японских городах.
Проходя через острова, десятый циклон, как его называют местные СМИ, быстро ослабел, и теперь считается тропическим штормом.
Многих жителей Приморья волнует вопрос, дойдёт ли шторм до территории края.
К счастью, циклон Шаньшань не представляет угрозы для Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в крае в последние летние дни.