На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 возведут два новых энергоблока

В программе КОМ НГО II приняли участие три крупных участника энергетического рынка Сибири — АО «Интер РАО-Электрогенерация», ООО «Байкальская энергетическая компания» и ПАО «ТГК-14». Все три компании выполнили требования к участию в отборе и получили допуск к участию в государственной программе. К 1 июля 2029 года новые объекты должны давать ток и тепло в регионы южной Сибири и Бурятии. Речь идёт о дополнительных мощностях на Харанорской ГРЭС, Иркутской ТЭЦ-11 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2.