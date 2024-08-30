На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 возведут два новых энергоблока

Posted 30 августа, 08:41
Published 30 августа, 08:41
Modified 30 августа, 08:43
Updated 30 августа, 08:43
В программе КОМ НГО II приняли участие три крупных участника энергетического рынка Сибири — АО «Интер РАО-Электрогенерация», ООО «Байкальская энергетическая компания» и ПАО «ТГК-14». Все три компании выполнили требования к участию в отборе и получили допуск к участию в государственной программе. К 1 июля 2029 года новые объекты должны давать ток и тепло в регионы южной Сибири и Бурятии. Речь идёт о дополнительных мощностях на Харанорской ГРЭС, Иркутской ТЭЦ-11 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
— Два энергоблока на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 — это оптимальный вариант решения вопросов по фактически складывающейся режимно-балансовой ситуации в энергосистеме Республики Бурятия и успешной реализации планов по инвестиционному развитию региона, — отмечает председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. — Кроме того, обе турбины будут теплофикационными, что позволит обеспечить тепловой энергией активно расширяющийся жилой и социальный сектор города Улан-Удэ.
Реализация данных проектов выводит ПАО «ТГК-14» на новый инвестиционный уровень развития. Оба проекта обеспечивают возврат инвестиций с гарантированным уровнем доходности за счёт тарифа на мощность для оптовых потребителей энергии. Новые объекты генерации обеспечат рост доходов компании, повысят эффективность выработки, надёжность электро- и теплоснабжения, улучшат экологическую обстановку в столице Бурятии.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что «ТГК-14» в настоящее время ведет активную работу по строительству энергоблока № 1 на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, став победителем февральского конкурса КОМ НГО. Уже разработаны основные технические решения, к концу 2024 года должна быть готова проектная документация, заключены контракты на
поставку основного оборудования. Срок начала поставки мощности — 1 января 2029 года. Республика Бурятия — энергодефицитный регион с растущим уровнем энергопотребления, поэтому все новые мощности востребованы потребителями.