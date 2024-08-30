Настоящий рай: невероятной красоты пляж нашли на юге Приморья — видео

Posted 30 августа, 05:29
Published 30 августа, 05:29
Modified 30 августа, 05:31
Updated 30 августа, 05:31
Райский уголок с голубой водой и легким теплым ветерком нашли на юге Приморья. Белый песок еще теплый от августовского солнца, вода тоже не торопится остывать, но в воздухе чувствуется приближение осени.
Отдыхающие поделились видео из чудесного места.
Такую красоту сняли в бухте Лукина в Хасанском районе. Кто бы мог подуиать, что всего в нескольких километрах от Зарубино находятся удивительные пляжи.
Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительном пляже в Приморье, куда скоро могут ринуться толпы туристов.