vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 05:29

Published 30 августа, 05:29

Modified 30 августа, 05:31

Updated 30 августа, 05:31

Райский пляж нашли на самом юге Приморского края

Настоящий рай: невероятной красоты пляж нашли на юге Приморья — видео

30 августа 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney

Райский пляж нашли на самом юге Приморского края

Сюжет
Туризм
Белый песок, голубое небо, чистая вода и лёгкий ветерок: райский пляж ждёт отдыхающих в Приморье.

Райский уголок с голубой водой и легким теплым ветерком нашли на юге Приморья. Белый песок еще теплый от августовского солнца, вода тоже не торопится остывать, но в воздухе чувствуется приближение осени.

Отдыхающие поделились видео из чудесного места.

Видео: pogoda_25_region.

Такую красоту сняли в бухте Лукина в Хасанском районе. Кто бы мог подуиать, что всего в нескольких километрах от Зарубино находятся удивительные пляжи.

Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительном пляже в Приморье, куда скоро могут ринуться толпы туристов.

Скоро там будут толпы: идеальный тихий пляж нашли в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
«На работу никому не надо?»: В будний день на пляжах Приморья куча людей — видеоОсталось 3 дня: толпы ринутся на пляжи в Приморье — фотоЭто рай на Земле? — популярность невероятно красивого пляжа в Приморье растет — видео
#Общество#Видео#Туризм#Хасанский район#Лето#Отдых#Пляжи#Зарубино#Приморский край#Приморье#Осень
Подпишитесь
Популярное