Новая прогулочная зона с тропами здоровья открылась в Нагорном парке во Владивостоке

Posted 30 августа, 08:26
Published 30 августа, 08:26
Modified 30 августа, 08:26
Updated 30 августа, 08:26
Прогулочная зона в Нагорном парке расширилась, предоставив посетителям доступ к новой территории. По информации, размещённой в официальном Телеграм-канале парка, новая зона частично открыта и включает знаменитый терренкур — специализированные маршруты для ходьбы, разработанные для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Уникальная характеристика терренкура
Терренкур — это прежде всего метод оздоровления посредством пеших прогулок по специально организованным тропам. Маршруты приводят в идеальное состояние сердечно-сосудистую систему посетителей, позволяя привносить в их жизнь полезные составляющие. Расположенная между верхней видовой площадкой и керлинг-центром, эта прогулочная ухоженная территория уже на данный момент частично доступна для посещений.
Помимо непосредственно троп здоровья, зона оборудована дополнительными местами для отдыха и наслаждения видом, а также новой зелёной растительностью, не оставляющей равнодушными ни одного посетителя. Приятные глазу растения и благоустроенные лавочки создают атмосферу спокойствия и гармонии.
Доступность для всех
Новая зона не только обещает укрепление здоровья для всех, но и даёт возможность маломобильным гостям и семьям с детьми подниматься на вершину сопки, что ранее было труднодоступно по причине сложного рельефа со стороны видовой площадки. Таким образом, прогулки в Нагорном парке станут доступными всем без исключения, обеспечивая многоуровневое удобство и комфорт.