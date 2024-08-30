Новая прогулочная зона с тропами здоровья открылась в Нагорном парке во Владивостоке

Новая зона не только обещает укрепление здоровья для всех, но и даёт возможность маломобильным гостям и семьям с детьми подниматься на вершину сопки, что ранее было труднодоступно по причине сложного рельефа со стороны видовой площадки. Таким образом, прогулки в Нагорном парке станут доступными всем без исключения, обеспечивая многоуровневое удобство и комфорт.