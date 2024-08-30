Проект «Футбол в селах» ДФК «Алеут» стал одним из лучших в России

Posted 30 августа, 09:40
Published 30 августа, 09:40
Modified 2 сентября, 00:30
Updated 2 сентября, 00:30
Проект «Футбол в селах» (6+), который реализует детский футбольный клуб «Алеут» из Шкотовского муниципального округа Приморья, стал одной из 20 лучших инициатив во всей стране по итогам конкурса «Россия — футбольная страна» (6+). До этого проект одержал победу в краевом и межрегиональном этапах (6+) в номинации «Лучший массовый проект в футболе», а теперь вышел и на всероссийский уровень. Партнером ДФК «Алеут» выступает морской терминал «Порт „Вера“».
«Россия — футбольная страна» — это конкурс, организованный Российским футбольным союзом для того, чтобы находить и поощрять инициативы, направленные на развитие футбола в регионах страны. Его проводят при поддержке и активном участии Министерства спорта России.
По словам руководителя детского футбольного клуба «Алеут» Ивана Иваницы, «Футбол в селах» — это проект, направленный на развитие спорта в селах Шкотовского муниципального округа. Как считает руководитель, благодаря реализации инициативы, воспитанники ДФК получили шанс продвинуться вперед и развиваться в профессиональном футболе.
«С помощью проекта мы хотим прививать детям любовь к спорту, развивать их физически и духовно. При должном отношении, трудолюбии и таланте это возможно. Я благодарен нашему партнеру — терминалу „Порт „Вера‘“ за совместный труд в достижении такой важной и благой цели — вовлечении молодежи в спорт. Без наших спонсоров было бы сложно осуществить ту деятельность, которую мы сейчас ведем», — отметил Иваница.
Кроме этого, руководитель футбольного клуба подчеркнул, что «Алеут» не будет останавливаться на достигнутом: уже в следующем сезоне ДФК снова примет участие во всероссийском конкурсе, а для этого приложит еще большие усилия. Иван Иваница считает, что с такой мощной поддержкой, которая поступает от воспитанников клуба и их родителей, терминала «Порт „Вера“», а также районной администрации, у «Алеута» есть все шансы улучшить свои результаты.
По словам генерального директора ООО «Порт „Вера“" Евгения Диева, развитие детского спорта в Шкотовском муниципалитете — это настоящая инвестиция в здоровье, образование и будущее детей.
«Думаю, что сейчас особенно важно помогать таким общественным объединениям как ДФК „Алеут“. Поддерживая детский футбол, мы создаем крепкие сообщества, где царит атмосфера дружбы, уважения и поддержки. Наша цель — вдохновить новое поколение вести здоровый образ жизни. Нам необходимо работать над созданием всех необходимых условий для развития детского спорта в нашем регионе, и я рад, что наша компания принимает в этом активное участие», — сказал Диев.
Важно отметить, что морской терминал «Порт „Вера“» уже несколько лет является неизменным партнером детского футбольного клуба «Алеут», из поселка Подъяпольское. В данный момент благодаря поддержке предприятия клуб начал работать по всему Шкотовскому округу. Помимо того, «Порт „Вера“» также помогает развивать инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов в Шкотовском муниципальном округе, в их числе поселки Подъяпольское, Смоляниново, Шкотово и Штыково.