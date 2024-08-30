Проект «Футбол в селах» ДФК «Алеут» стал одним из лучших в России

Кроме этого, руководитель футбольного клуба подчеркнул, что «Алеут» не будет останавливаться на достигнутом: уже в следующем сезоне ДФК снова примет участие во всероссийском конкурсе, а для этого приложит еще большие усилия. Иван Иваница считает, что с такой мощной поддержкой, которая поступает от воспитанников клуба и их родителей, терминала «Порт „Вера“», а также районной администрации, у «Алеута» есть все шансы улучшить свои результаты.