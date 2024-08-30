РЭО: Дмитрий Патрушев ознакомился с работой системы учета ТКО

По информации издания 56orb.ru, Патрушев отметил, что вопросы эффективного обращения с отходами становятся все более актуальными из-за быстрого развития промышленности, торговли и потребления. Он указал, что в 2024 году Владимир Путин поставил перед отраслью несколько задач, в том числе к 2030 году должен быть достигнут показатель 100% сортировки отходов и сокращено на 50% количество ТКО, отправляемых на захоронение на полигоны. Также необходимо повторно вовлекать в оборот не менее 25% отходов производства и потребления.