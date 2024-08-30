РЭО: Дмитрий Патрушев ознакомился с работой системы учета ТКО

Posted 30 августа, 09:20
Published 30 августа, 09:20
Modified 30 августа, 09:20
Updated 30 августа, 09:20
По информации издания 56orb.ru, Патрушев отметил, что вопросы эффективного обращения с отходами становятся все более актуальными из-за быстрого развития промышленности, торговли и потребления. Он указал, что в 2024 году Владимир Путин поставил перед отраслью несколько задач, в том числе к 2030 году должен быть достигнут показатель 100% сортировки отходов и сокращено на 50% количество ТКО, отправляемых на захоронение на полигоны. Также необходимо повторно вовлекать в оборот не менее 25% отходов производства и потребления.
Вице-премьер подчеркнул, что возможность централизованного мониторинга — это ключ к дальнейшему улучшению системы обращения с ТКО. В рамках указа президента была создана федеральная информационная система учета отходов, которая будет отслеживать все этапы обращения с ними, включая сбор, транспортировку, обработку и утилизацию.
Патрушев отметил, что в сфере обращения с отходами существует множество проблем и ещё предстоит проделать большую работу. В правительственных кругах надеются, что систематический сбор данных поможет создать полную картину о ситуации в России, что в свою очередь позволит принимать своевременные управленческие решения.
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что для мониторинга всех этапов обращения с отходами была разработана Федеральная государственная система учёта твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). В этой системе зарегистрировано более 16 тысяч мусоровозов, что даёт возможность отслеживать путь отходов — от момента попадания в контейнер до процесса сортировки на перерабатывающем комплексе.