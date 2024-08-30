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Posted 30 августа, 06:46

Published 30 августа, 06:46

Modified 30 августа, 06:48

Updated 30 августа, 06:48

Произвольный выгул собак пресекают силовики во Владивостоке

Рейды будут регулярными: очередной собачник поплатился за нарушения во Владивостоке

30 августа 2024, 06:46
Фото: 1MI

Произвольный выгул собак пресекают силовики во Владивостоке

Сюжет
Животные
Во Владивостоке прошла очередная проверка владельца собак, который пренебрегал нормами содержания животных. Силовики и административная комиссия оперативно отреагировали на жалобы горожан.

В дальневосточной столице наказывают владельцев собак, которые нарушают законы, выгуливая питомцев, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Сегодня, 30 августа, правоохранители и административная комиссия проверили территорию около дома №6 на Тополевой, — ранее местные жители сообщали о недобросовестных собачниках.

«По информации местных жителей, представители рядом расположенной автостоянки отпускают гулять по району несколько собак крупных пород», — отметили в администрации.

На владельца парковки составили административный протокол. Более того, с сотрудниками стоянки провели разъяснительную беседу. На сегодняшний день животные привязаны на территории организации.

Жители краевой столицы могут делиться информацией о нарушениях в содержании пушистых друзей в администрацию города через интернет-приемную или чат-бот МЦУ Владивостока.

«Только за последнее время за произвольный выгул собак в городе составлено 10 протоколов. По поступившим обращениям проверки будут проходить регулярно», — добавил Дмитрий Свитайло.

Важно отметить, что существует ряд правил содержания животных, которые прописаны в федеральном законе № 498 и постановлением правительства Приморского края № 371 от 30.05 2024 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что более 20 собачников поплатились за безответственное отношение к обществу в Находке.

Более 20 собачников поплатились за безответственное отношение к обществу в Приморье
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