Рейды будут регулярными: очередной собачник поплатился за нарушения во Владивостоке

Posted 30 августа, 06:46
Published 30 августа, 06:46
Modified 30 августа, 06:48
Updated 30 августа, 06:48
В дальневосточной столице наказывают владельцев собак, которые нарушают законы, выгуливая питомцев, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Сегодня, 30 августа, правоохранители и административная комиссия проверили территорию около дома №6 на Тополевой, — ранее местные жители сообщали о недобросовестных собачниках.
«По информации местных жителей, представители рядом расположенной автостоянки отпускают гулять по району несколько собак крупных пород», — отметили в администрации.
На владельца парковки составили административный протокол. Более того, с сотрудниками стоянки провели разъяснительную беседу. На сегодняшний день животные привязаны на территории организации.
Жители краевой столицы могут делиться информацией о нарушениях в содержании пушистых друзей в администрацию города через интернет-приемную или чат-бот МЦУ Владивостока.
«Только за последнее время за произвольный выгул собак в городе составлено 10 протоколов. По поступившим обращениям проверки будут проходить регулярно», — добавил Дмитрий Свитайло.
Важно отметить, что существует ряд правил содержания животных, которые прописаны в федеральном законе № 498 и постановлением правительства Приморского края № 371 от 30.05 2024 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что более 20 собачников поплатились за безответственное отношение к обществу в Находке.