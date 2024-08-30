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Posted 30 августа, 03:04

Published 30 августа, 03:04

Modified 30 августа, 03:06

Updated 30 августа, 03:06

РЖД и инвестор из Приморья запускают новый «Сухой порт» в Артеме

РЖД и инвестор из Приморья запускают новый «Сухой порт» в Артеме

30 августа 2024, 03:04
Фото: vostokmedia.com
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Инвестиции
Приморская ГК «Аква-Ресурсы» завершает первый этап инвестпроекта по реконструкции станции Угловая и созданию мультимодального складского комплекса в Артемовском городском округе Приморского края. Торжественное открытие станции состоится 3 сентября, подтвердили «Интерфаксу» в группе компаний.

В результате реализации проекта длина путей на станции за шесть месяцев была увеличена в пять раз, с 646 до 3329 метров. Это позволит не занимать инфраструктуру РЖД при обработке компанией своих железнодорожных составов. Это поспособствует развитию логистики в регионе.

По соглашению с РЖД приморская компания также провела переустройство коммуникаций и обновила сопутствующую инфраструктуру станции. Строительные работы стартовали в марте и будут завершены за шесть месяцев. Общие инвестиции в первый этап проекта составили около одного миллиарда рублей.

Фото: vostokmedia.com

Партнерство с приморской группой компаний позволит увеличить скорость обработки и отправки грузов на станции, а также повысить объем контейнерных перевозок по стратегическому для России международному транспортному коридору Восток — Запад, рассказал начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в ответе на запрос.

«Развитие инфраструктуры частными компаниями — это часть большой работы по увеличению вывоза импортных грузов с Дальнего Востока. Таким образом, мы выполняем задачу, поставленную перед нами правительством и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря новым путям, построенным в рамках данного проекта, грузоотправитель сможет формировать составы большей длины, что существенно улучшит логистику в сегменте контейнерных перевозок и придаст им новый импульс», — сообщил Вейде.
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