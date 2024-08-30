РЖД и инвестор из Приморья запускают новый «Сухой порт» в Артеме

Posted 30 августа, 03:04
Published 30 августа, 03:04
Modified 30 августа, 03:06
Updated 30 августа, 03:06
В результате реализации проекта длина путей на станции за шесть месяцев была увеличена в пять раз, с 646 до 3329 метров. Это позволит не занимать инфраструктуру РЖД при обработке компанией своих железнодорожных составов. Это поспособствует развитию логистики в регионе.
По соглашению с РЖД приморская компания также провела переустройство коммуникаций и обновила сопутствующую инфраструктуру станции. Строительные работы стартовали в марте и будут завершены за шесть месяцев. Общие инвестиции в первый этап проекта составили около одного миллиарда рублей.
Партнерство с приморской группой компаний позволит увеличить скорость обработки и отправки грузов на станции, а также повысить объем контейнерных перевозок по стратегическому для России международному транспортному коридору Восток — Запад, рассказал начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в ответе на запрос.
«Развитие инфраструктуры частными компаниями — это часть большой работы по увеличению вывоза импортных грузов с Дальнего Востока. Таким образом, мы выполняем задачу, поставленную перед нами правительством и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря новым путям, построенным в рамках данного проекта, грузоотправитель сможет формировать составы большей длины, что существенно улучшит логистику в сегменте контейнерных перевозок и придаст им новый импульс», — сообщил Вейде.