РЖД и инвестор из Приморья запускают новый «Сухой порт» в Артеме

В результате реализации проекта длина путей на станции за шесть месяцев была увеличена в пять раз, с 646 до 3329 метров. Это позволит не занимать инфраструктуру РЖД при обработке компанией своих железнодорожных составов. Это поспособствует развитию логистики в регионе.