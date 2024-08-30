Сильный дождь обрушится на Приморье в последний день лета — штормовое предупреждение

Posted 30 августа, 09:56
Published 30 августа, 09:56
Modified 30 августа, 09:56
Updated 30 августа, 09:56
Согласно прогнозу «Примгидромета», в ночь с 30 на 31 августа в Приморье ожидаются дожди, которые в западных и центральных районах могут быть сильными и даже очень сильными. Днем в центральных районах осадки уменьшатся до небольших и местами умеренных, а на севере региона утром также возможны сильные дожди. В отдельных районах предсказываются грозы.
Ветер будет преимущественно западным и северо-западным, умеренным до сильного. Температура воздуха ночью составит +13…+18°C, а днем поднимется до +23…+28°C.
Во Владивостоке ночью ожидается облачная погода с небольшими дождями и возможными грозами. Днем небо прояснится, осадков не предсказывается. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +19°C, а днем достигнет +26…+28°C.
В Уссурийске также будут наблюдаться облачные ночи с небольшими дождями и грозами. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +16…+18°C, а днем — +25…+27°C.
Находка встретит ночь с облачностью и небольшими дождями, а днем — с переменной облачностью. Температура воздуха в Находке ночью будет +16…+18°C, а днем — +27…+29°C.
Температура воды в местных заливах остается комфортной: в Амурском заливе +25°C, в заливе Находка +22°C, а в заливе Посьета +25°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что пасмурность поглотила солнце во Владивостоке.