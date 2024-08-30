Сильный дождь обрушится на Приморье в последний день лета — штормовое предупреждение

Согласно прогнозу «Примгидромета», в ночь с 30 на 31 августа в Приморье ожидаются дожди, которые в западных и центральных районах могут быть сильными и даже очень сильными. Днем в центральных районах осадки уменьшатся до небольших и местами умеренных, а на севере региона утром также возможны сильные дожди. В отдельных районах предсказываются грозы.