vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 09:56

Published 30 августа, 09:56

Modified 30 августа, 09:56

Updated 30 августа, 09:56

Сильный дождь обрушится на Приморье в последний день лета — штормовое предупреждение

Сильный дождь обрушится на Приморье в последний день лета — штормовое предупреждение

30 августа 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
31 августа в Приморском крае прогнозируются активные фронтальные разделы, которые принесут дожди и грозы. Ночью в некоторых районах возможны сильные осадки, а днем ожидается улучшение погоды.

Согласно прогнозу «Примгидромета», в ночь с 30 на 31 августа в Приморье ожидаются дожди, которые в западных и центральных районах могут быть сильными и даже очень сильными. Днем в центральных районах осадки уменьшатся до небольших и местами умеренных, а на севере региона утром также возможны сильные дожди. В отдельных районах предсказываются грозы.

Ветер будет преимущественно западным и северо-западным, умеренным до сильного. Температура воздуха ночью составит +13…+18°C, а днем поднимется до +23…+28°C.

Во Владивостоке ночью ожидается облачная погода с небольшими дождями и возможными грозами. Днем небо прояснится, осадков не предсказывается. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +19°C, а днем достигнет +26…+28°C.

В Уссурийске также будут наблюдаться облачные ночи с небольшими дождями и грозами. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +16…+18°C, а днем — +25…+27°C.

Находка встретит ночь с облачностью и небольшими дождями, а днем — с переменной облачностью. Температура воздуха в Находке ночью будет +16…+18°C, а днем — +27…+29°C.

Температура воды в местных заливах остается комфортной: в Амурском заливе +25°C, в заливе Находка +22°C, а в заливе Посьета +25°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что пасмурность поглотила солнце во Владивостоке.

Затянуло за считанные минуты: пасмурность поглотила солнце во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
К вечеру ливанет: что синоптики говорят сегодня о погоде в Приморье?Циклон принесет ливни и ветер в Приморье уже в ближайшие часыПропотеть и обмыться дождиком: жара +32°C, дожди и грозы ждут Приморье
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Дождь#Температура#Гроза#Ветер#Приморский край#Приморье#Прогноз
Подпишитесь
Популярное