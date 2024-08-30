Владивосток поборется за место среди интеллектуальных видов спорта на кубке ВЭФ

Posted 30 августа, 03:14
Published 30 августа, 03:14
Modified 30 августа, 03:36
Updated 30 августа, 03:36
«За три года работы Кубка мы отмечаем глобальный сдвиг в восприятии Приморья, ДВФУ и Кубка ВЭФ в мировом шахматном сообществе, видим как меняется культура интеллекта на Дальнем Востоке. Кубок признают топовые гроссмейстеры и одни из самых влиятельных спортивных менеджеров мира», — рассказала PR-директор турнира Анна Деркач.
Эти заявления подтверждаются принципиально новым составом участников и привилегированных гостей турнира.
«В этом году мы увидели большой ажиотаж. Нам писали гроссмейстеры из многих стран. В конце пришлось ограничивать список из-за перенабора игроков по иностранной квоте. Из новых стран — участниц у нас отмечены очень статусные игроки из Бразилии, Вьетнама, ОАЭ. Но главным же для нас маркером стало подтверждение об участии в турнире генерального секретаря Азиатской федерации шахмат, в состав которой в прошлом году вошла Российская федерация шахмат», — рассказал генеральный директор АНО «ДВ-Интеллект» Сергей Тутурин.
Азиатская федерация шахмат включает в себя шахматные федерации 53 стран, среди которых сильнейшие мировые шахматные лидеры — Индия, Китай, Вьетнам. Переход России из Европейской федерации в Азиатскую открыл спортсменам доступ ко всем международным соревнованиям Азии. Сейчас, в планах организаторов, пригласить эти соревнования на территорию России.
«Приморье и Дальневосточный федеральный университет не раз доказывали свою состоятельность в проведении крупных международных событий, в том числе в интеллектуальных видов спорта. Все мы помним матч за звание чемпионки мира в 2020-м году, международный турнир на Кубок Тигра, третий подряд Кубок ВЭФ проходит на высочайшем уровне», — рассказал Юрий Грачев, начальник спортивного отдела Министерства физической культуры и спорта Приморского края.
Всего в турнире принимает участие 32 игрока: 11 избранных (они прошли отборочные турниры) шахматистов с каждого региона Дальнего Востока, 11 иностранцев и 10-ка россиян — всех победителей всех открытых первенств страны. На кону призовой фонд в 3 000 000 рублей. Несмотря на то, что в турнире заявлен абсолютный рейтинг-фаворит схватка обещает стать не менее зрелищной, чем в прошлые годы — уверяют организаторы.
«Наш рейтинг-фаворит и супергроссмейстер Владислав Артемьев. Он буквально несколько часов назад подтвердил свой статус чемпиона России по шахматам. Но, 11 раундов классического турнира, вероятно могли выбить его из сил. Плюс — на Кубке ВЭФ играют в быстрые шахматы — а это очень непредсказуемая игра в условиях ограниченного времени. Оппонировать при этом Артемьеву будут очень серьезные игроки с рейтингом фиде от 2600 и выше из Индии, Китая. Здесь играет многократная чемпионка России по шахматам Валентина Гунина, равную конкуренцию могут создать юные вундеркинды: от России едет новоиспеченная звезда Книги рекордов Гиннеса — самый молодой в истории России гроссмейстер Иван Землянский. От Вьетнама — блистательный начинающий чемпион — 13-летний Дао Хуонг Дуи», — поделился главной интригой турнира организатор Сергей Тутурин.
Традиционно онлайн-трансляция встречи будет вестись на канале АНО «ДВ-Интеллект», обзоры выйдут на самых популярных шахматных каналах России. Во Владивостоке развернется масштабная программа для горожан — в которой будет даже очный финал на большой сцене. С ней можно ознакомиться на сайте forumvostokchess.ru — все мероприятия бесплатные, возрастные ограничения от 6+, обязательная регистрация на сайте.