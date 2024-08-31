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Posted 31 августа, 07:26

Published 31 августа, 07:26

Modified 31 августа, 07:28

Updated 31 августа, 07:28

Военный корабль оказал помощь людям на sup-бордах в Приморском крае

Благородие и профессионализм: экипаж военного корабля спас sup-серферов в Приморье

31 августа 2024, 07:26
Фото: vostokmedia.com

Военный корабль оказал помощь людям на sup-бордах в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке компания приморцев оказалась в опасной ситуации, — их начало уносить в открытое море. Однако им на помощь прибыл военный корабль.

В новых медиа появилась добрая история о спасении пяти человек. По словам девушки, компания sup-серферов отправилась к маяку Басаргина. Приморцы пренебрегли предупреждениями о сильном ветре и угодили в непростую ситуацию, — их начало уносить в открытое море.

Но на помощь прибыл военный корабль. Экипаж судна не только спас пострадавших, но и напоил их чаем и даже предложил обед, отметила одна из героинь удивительной истории. Также военные вызвали сотрудников МЧС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели вызволили мужчину из дымового плена при пожаре во Владивостоке.

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