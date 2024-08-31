Благородие и профессионализм: экипаж военного корабля спас sup-серферов в Приморье

Posted 31 августа, 07:26
Published 31 августа, 07:26
Modified 31 августа, 07:28
Updated 31 августа, 07:28
В новых медиа появилась добрая история о спасении пяти человек. По словам девушки, компания sup-серферов отправилась к маяку Басаргина. Приморцы пренебрегли предупреждениями о сильном ветре и угодили в непростую ситуацию, — их начало уносить в открытое море.
Но на помощь прибыл военный корабль. Экипаж судна не только спас пострадавших, но и напоил их чаем и даже предложил обед, отметила одна из героинь удивительной истории. Также военные вызвали сотрудников МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели вызволили мужчину из дымового плена при пожаре во Владивостоке.