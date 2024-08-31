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Posted 31 августа, 02:59

Published 31 августа, 02:59

Modified 1 сентября, 02:27

Updated 1 сентября, 02:27

Демешин: Ключевая задача — сделать Хабаровский край центром развития востока России

Демешин: Ключевая задача — сделать Хабаровский край центром развития востока России

31 августа 2024, 02:59
Фото: kremlin.ru
Сюжет
Строительство
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным.

Дмитрий Демешин рассказал об успехах в работе на новом месте, а также поведал о слабых местах региона.

В ходе беседы Президент и глава региона обсудили ремонт муниципальных учреждений и благоустройство дворов. Демешин упомянул, что помимо преображения инфраструктуры, в крае активно наращивается строительство домов.

Не осталось без внимания и аварийное жилье, — врио губернатора сообщил о разработке программы, нацеленной на решение насущной проблемы.

Также на встрече затронули развитие медицины в регионе. Дмитрий Демешин намерен не только повысить качество медицинской помощи, но и усилить меры поддержки работников в данной сфере. Упомянули в разговоре и программу «Арендное жильё на Дальнем Востоке», которая успешно реализуется в ДФО.

Здравоохранение

Еще политики поговорили о здравоохранении и важности борьбы с туберкулезом в Хабаровском крае.

«Что касается здравоохранения, есть одна застарелая проблема — это борьба с туберкулёзом в Хабаровском крае, высокая степень заболеваемости туберкулёзом, Вы знаете наверняка. При выстраивании программы в области здравоохранения, конечно, прошу Вас об этом не забывать», — отметил президент.

К слову в России борьба с туберкулезом продвигается успешно. Владимир Путин рекомендовал взять на вооружение проверенные методы работы с серьезным недугом в регионе.

В беседе уделили время мерам поддержки семей. Администрация активно помогает многодетным семьям.

«Мы также и увеличили краевой материнский капитал. У нас базовая сумма маткапитала — 327 тысяч рублей, при рождении в семье четвёртого ребёнка семья получит 377 тысяч рублей, а при рождении пятого — 427 тысяч рублей», — сообщил Дмитрий Демешин.

Не оставили без внимания развитие промышленности. Предприятия демонстрируют рост производительности во многих сферах, — в авиа- и судостроении, а также в металлургии.

Инвестиции

Хабаровский край пользуется популярностью среди инвесторов. Однако организации, заинтересованные в финансировании региона, сталкиваются с энергодефицитом. Врио губернатора отметил, что краю необходимо строительство ТЭЦ.

«И конечно, в Хабаровске и в Комсомольске нам тоже нужно увеличивать имеющиеся уже мощности для тех инвесторов, которые заходят, — энергопотребление больших, крупных промышленных предприятий высоко», — заявил Дмитрий Демешин.

В беседе акцентировали внимание на проблемах с сельским хозяйством. Власти планируют отказаться от завозного мяса, в крае зафиксирована нехватка свиноводческих комплексов. Однако в растениеводстве отмечена положительная динамика.

Владимир Путин контролирует ситуацию в Хабаровском крае. Глава Государства отметил успешный труд Дмитрия Демешина и поддержал его в дальнейшей работе.

Напомним, что встреча Президента с главами субъектов Дальнего Востока произойдет на Восточном экономическом форуме, однако беседа с Дмитрием Демешиным состоялась отдельно, за несколько дней до старта форума.

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