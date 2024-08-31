Демешин: Ключевая задача — сделать Хабаровский край центром развития востока России

Также на встрече затронули развитие медицины в регионе. Дмитрий Демешин намерен не только повысить качество медицинской помощи, но и усилить меры поддержки работников в данной сфере. Упомянули в разговоре и программу «Арендное жильё на Дальнем Востоке», которая успешно реализуется в ДФО.