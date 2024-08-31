Демешин: Ключевая задача — сделать Хабаровский край центром развития востока России

Posted 31 августа, 02:59
Published 31 августа, 02:59
Modified 1 сентября, 02:27
Updated 1 сентября, 02:27
Дмитрий Демешин рассказал об успехах в работе на новом месте, а также поведал о слабых местах региона.
В ходе беседы Президент и глава региона обсудили ремонт муниципальных учреждений и благоустройство дворов. Демешин упомянул, что помимо преображения инфраструктуры, в крае активно наращивается строительство домов.
Не осталось без внимания и аварийное жилье, — врио губернатора сообщил о разработке программы, нацеленной на решение насущной проблемы.
Также на встрече затронули развитие медицины в регионе. Дмитрий Демешин намерен не только повысить качество медицинской помощи, но и усилить меры поддержки работников в данной сфере. Упомянули в разговоре и программу «Арендное жильё на Дальнем Востоке», которая успешно реализуется в ДФО.
Здравоохранение
Еще политики поговорили о здравоохранении и важности борьбы с туберкулезом в Хабаровском крае.
«Что касается здравоохранения, есть одна застарелая проблема — это борьба с туберкулёзом в Хабаровском крае, высокая степень заболеваемости туберкулёзом, Вы знаете наверняка. При выстраивании программы в области здравоохранения, конечно, прошу Вас об этом не забывать», — отметил президент.
К слову в России борьба с туберкулезом продвигается успешно. Владимир Путин рекомендовал взять на вооружение проверенные методы работы с серьезным недугом в регионе.
В беседе уделили время мерам поддержки семей. Администрация активно помогает многодетным семьям.
«Мы также и увеличили краевой материнский капитал. У нас базовая сумма маткапитала — 327 тысяч рублей, при рождении в семье четвёртого ребёнка семья получит 377 тысяч рублей, а при рождении пятого — 427 тысяч рублей», — сообщил Дмитрий Демешин.
Не оставили без внимания развитие промышленности. Предприятия демонстрируют рост производительности во многих сферах, — в авиа- и судостроении, а также в металлургии.
Инвестиции
Хабаровский край пользуется популярностью среди инвесторов. Однако организации, заинтересованные в финансировании региона, сталкиваются с энергодефицитом. Врио губернатора отметил, что краю необходимо строительство ТЭЦ.
«И конечно, в Хабаровске и в Комсомольске нам тоже нужно увеличивать имеющиеся уже мощности для тех инвесторов, которые заходят, — энергопотребление больших, крупных промышленных предприятий высоко», — заявил Дмитрий Демешин.
В беседе акцентировали внимание на проблемах с сельским хозяйством. Власти планируют отказаться от завозного мяса, в крае зафиксирована нехватка свиноводческих комплексов. Однако в растениеводстве отмечена положительная динамика.
Владимир Путин контролирует ситуацию в Хабаровском крае. Глава Государства отметил успешный труд Дмитрия Демешина и поддержал его в дальнейшей работе.
Напомним, что встреча Президента с главами субъектов Дальнего Востока произойдет на Восточном экономическом форуме, однако беседа с Дмитрием Демешиным состоялась отдельно, за несколько дней до старта форума.