Экономно и спокойно: как жителям Приморья собрать ребенка в школу и сберечь финансы?

Простые советы помогут значительно уменьшить затраты родителей перед началом сентября. Не исключено, что такие меры положительно отразятся на эмоциональном состоянии мам и пап. Ведь шопинг в «последний момент» частенько сопровождается стрессом и для родителей, и для детей. Так что размеренные обдуманные покупки в течение года положительно повлияют на бюджет и на атмосферу внутри семьи.