Экономно и спокойно: как жителям Приморья собрать ребенка в школу и сберечь финансы?

Posted 31 августа, 07:05
Published 31 августа, 07:05
Modified 31 августа, 07:07
Updated 31 августа, 07:07
До начала учебного года остались совсем немного. Многие жители региона столкнулись с муками выбора, когда снабжали ребенка необходимым для школьных будней. Издание Новые Известия рассказало, как же сэкономить до 30 процентов на шопинге и упростить этим себе жизнь.
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения подсчитали, что для сборов к школе придется «затариться» на 53 500 рублей. Львиная доля суммы приходится на одежду. В среднем россияне откладывают на школьный гардероб около 25 000 рублей.
Также родители тратят 6 800 рублей на учебники и рабочие тетради, на остальную канцелярию уходит 5 100 рублей. В 4 500 рублей обходится рюкзак. На традиционные букеты и презенты учителям выделяется 2 700 рублей. Участие в ремонте школы обходится семье в 4 600 рублей. Общая сумма расходов составляет примерно 53 500 рублей, — внушительный итог, не так ли?
Однако предприимчивые родители умело экономят на ежегодных тратах на школу. Как? Запоминайте!
Простые советы помогут значительно уменьшить затраты родителей перед началом сентября. Не исключено, что такие меры положительно отразятся на эмоциональном состоянии мам и пап. Ведь шопинг в «последний момент» частенько сопровождается стрессом и для родителей, и для детей. Так что размеренные обдуманные покупки в течение года положительно повлияют на бюджет и на атмосферу внутри семьи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что владивостокские дети сядут за парты в обновленных школах. Более того, администрация дальневосточной столицы позаботилась о столовых и спортивных площадках в образовательных учреждениях.