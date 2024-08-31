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Posted 31 августа, 07:05

Published 31 августа, 07:05

Modified 31 августа, 07:07

Updated 31 августа, 07:07

Как родителям Приморского края собрать ребенка в школу и сберечь финансы?

Экономно и спокойно: как жителям Приморья собрать ребенка в школу и сберечь финансы?

31 августа 2024, 07:05
Фото: Изображение Midjourney

Как родителям Приморского края собрать ребенка в школу и сберечь финансы?

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Подготовка к школе это не только волнительно, но и затратно. Опытные родители поделились лайфхаками, которые позволят не только закупить необходимое в спокойной атмосфере, но и прилично сэкономить в нелегком деле. Жителям Приморского края рекомендуется прислушаться к предприимчивым родителям.

До начала учебного года остались совсем немного. Многие жители региона столкнулись с муками выбора, когда снабжали ребенка необходимым для школьных будней. Издание Новые Известия рассказало, как же сэкономить до 30 процентов на шопинге и упростить этим себе жизнь.

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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения подсчитали, что для сборов к школе придется «затариться» на 53 500 рублей. Львиная доля суммы приходится на одежду. В среднем россияне откладывают на школьный гардероб около 25 000 рублей.

Также родители тратят 6 800 рублей на учебники и рабочие тетради, на остальную канцелярию уходит 5 100 рублей. В 4 500 рублей обходится рюкзак. На традиционные букеты и презенты учителям выделяется 2 700 рублей. Участие в ремонте школы обходится семье в 4 600 рублей. Общая сумма расходов составляет примерно 53 500 рублей, — внушительный итог, не так ли?

Однако предприимчивые родители умело экономят на ежегодных тратах на школу. Как? Запоминайте!

  • Не закупайтесь в августе, в период ажиотажа перед 1 сентября. Многие магазины специально поднимают цены на канцелярию и другие принадлежности.
  • Форму и элементы гардероба для школы приобретайте в конце года, учитывая, что ребенок немного подрастет за лето. Такой лайфхак позволит неплохо сэкономить, ведь цены еще не завышены.
  • Если не успели закупиться до начала школьного переполоха, то лучше дождитесь распродаж в середине сентября. Магазины стремятся избавиться от остатков перед получением новой коллекции.
  • Спортивную одежду лучше покупать перед летом, когда торговые точки распродают товар в преддверии осенних поставок.

Простые советы помогут значительно уменьшить затраты родителей перед началом сентября. Не исключено, что такие меры положительно отразятся на эмоциональном состоянии мам и пап. Ведь шопинг в «последний момент» частенько сопровождается стрессом и для родителей, и для детей. Так что размеренные обдуманные покупки в течение года положительно повлияют на бюджет и на атмосферу внутри семьи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что владивостокские дети сядут за парты в обновленных школах. Более того, администрация дальневосточной столицы позаботилась о столовых и спортивных площадках в образовательных учреждениях.

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