«Это вы их личинок еще не видели» — о необычных «колибри» рассказали жители Приморья

Posted 31 августа, 03:11
Published 31 августа, 03:11
Modified 31 августа, 03:13
Updated 31 августа, 03:13
Бражника обнаружили во Владивостоке. Жители Приморья нередко сравнивают бабочку с колибри из-за сходств во внешнем виде и поведении.
Приморцы отметили, что давно не видели их в привычных местах. А кто-то заверил, что гусеница этой бабочки выглядит не менее удивительно.
«Давно не видела их на даче»;
«Первый раз увидела в Сочи, сразу подумала, что колибри»;
«В Ботаническом саду водятся тоже»;
«Это вы еще гусеницу бражника не видели».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что целая стая махаонов изумила жительницу дальневосточной столицы.