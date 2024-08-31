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Posted 31 августа, 03:11

Published 31 августа, 03:11

Modified 31 августа, 03:13

Updated 31 августа, 03:13

«Это вы их личинок еще не видели» — о необычных «колибри» рассказали жители Приморья

«Это вы их личинок еще не видели» — о необычных «колибри» рассказали жители Приморья

31 августа 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Природа
Удивительное создание попалось в поле зрения жителя Владивостока. Важно отметить, подобные существа исчезли из привычных мест обитания в Приморском крае.

Бражника обнаружили во Владивостоке. Жители Приморья нередко сравнивают бабочку с колибри из-за сходств во внешнем виде и поведении.

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Приморцы отметили, что давно не видели их в привычных местах. А кто-то заверил, что гусеница этой бабочки выглядит не менее удивительно.

«Давно не видела их на даче»;
«Первый раз увидела в Сочи, сразу подумала, что колибри»;
«В Ботаническом саду водятся тоже»;
«Это вы еще гусеницу бражника не видели».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что целая стая махаонов изумила жительницу дальневосточной столицы.

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