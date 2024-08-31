Грязно отомстили за наглую парковку: реакция на месть удивила жителей Приморья —видео

Наглому автомобилисту отомстили за неправильную парковку в Приморском крае

Сюжет Мусор

В Уссурийске приморец припарковал свою «ласточку», загородив путь к мусоркам. Однако такой поступок пришелся не по душе кому-то из жителей города.