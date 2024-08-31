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Posted 31 августа, 08:24

Published 31 августа, 08:24

Modified 31 августа, 08:26

Updated 31 августа, 08:26

Наглому автомобилисту отомстили за неправильную парковку в Приморском крае

Грязно отомстили за наглую парковку: реакция на месть удивила жителей Приморья —видео

31 августа 2024, 08:24
Фото: 1MI

Наглому автомобилисту отомстили за неправильную парковку в Приморском крае

Сюжет
Мусор
В Уссурийске приморец припарковал свою «ласточку», загородив путь к мусоркам. Однако такой поступок пришелся не по душе кому-то из жителей города.

Во дворе одного из домов Уссурийска произошла интересная ситуация. Мужчина оставил свой Mercedes в неположенном месте, — машина перегородила подъезд к мусорной площадке. Неизвестные решили отомстить недальновидному уссурийцу и заблокировали машину контейнерами.

Подписчики новых медиа отметили, что работники на мусоровозе поступили благородно, очистив мусорные баки, несмотря на преграду.

Фото: mark2_che

Владелец автомобиля бизнес-класса, увидев картину, отодвинул преграды и спокойно уехал. А контейнера остались стоять посередине придомовой территории.

«Мог бы контейнера сдвинуть с дороги. Виноват же»;
«Согласна. Вдруг скорая будет ехать или пожарная машина».
Видео: mark2_che.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жильцы дома отомстили водителю, который оставил машину около мусорки во Владивостоке.

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