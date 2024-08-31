Грязно отомстили за наглую парковку: реакция на месть удивила жителей Приморья —видео

Posted 31 августа, 08:24
Published 31 августа, 08:24
Modified 31 августа, 08:26
Updated 31 августа, 08:26
Во дворе одного из домов Уссурийска произошла интересная ситуация. Мужчина оставил свой Mercedes в неположенном месте, — машина перегородила подъезд к мусорной площадке. Неизвестные решили отомстить недальновидному уссурийцу и заблокировали машину контейнерами.
Подписчики новых медиа отметили, что работники на мусоровозе поступили благородно, очистив мусорные баки, несмотря на преграду.
Владелец автомобиля бизнес-класса, увидев картину, отодвинул преграды и спокойно уехал. А контейнера остались стоять посередине придомовой территории.
«Мог бы контейнера сдвинуть с дороги. Виноват же»;
«Согласна. Вдруг скорая будет ехать или пожарная машина».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жильцы дома отомстили водителю, который оставил машину около мусорки во Владивостоке.