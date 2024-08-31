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Posted 31 августа, 03:45

Published 31 августа, 03:45

Modified 31 августа, 03:47

Updated 31 августа, 03:47

Машины на авторынке в Китае покоряют путешественников из Приморского края

Идеальные для пробок: китайские авто заинтересовали туристов из Приморья — видео

31 августа 2024, 03:45
Фото: vostokmedia.com

Машины на авторынке в Китае покоряют путешественников из Приморского края

Сюжет
Туризм
Что вы знаете о китайском автопроме? Мы уверены, что далеко не все. Девушка из Владивостока показала, на чем двигаются водители в КНР.

Туристы из самого автомобильного региона России приезжают в Поднебесную не только ради интересных локаций и традиционной кухни. Некоторые путешественники заглядывают на рынки с машинами.

Например, в Хуньчуне жительница дальневосточной столицы оценила «малышек», которые отлично вписались бы во владивостокскую пробку. Наверняка миниатюрный транспорт прижился бы в Приморье не хуже именитых собратьев, — Chery и Haval.

Пусть они не такие брутальные, как Geely или Tank, зато место на забитых парковках найти будет проще.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что китайские автомобили резко подорожают.

Китайские машины резко подорожают: что делать покупателям Приморья — мнение экспертов
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