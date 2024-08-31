Идеальные для пробок: китайские авто заинтересовали туристов из Приморья — видео

Posted 31 августа, 03:45
Published 31 августа, 03:45
Modified 31 августа, 03:47
Updated 31 августа, 03:47
Туристы из самого автомобильного региона России приезжают в Поднебесную не только ради интересных локаций и традиционной кухни. Некоторые путешественники заглядывают на рынки с машинами.
Например, в Хуньчуне жительница дальневосточной столицы оценила «малышек», которые отлично вписались бы во владивостокскую пробку. Наверняка миниатюрный транспорт прижился бы в Приморье не хуже именитых собратьев, — Chery и Haval.
Пусть они не такие брутальные, как Geely или Tank, зато место на забитых парковках найти будет проще.