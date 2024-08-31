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Posted 31 августа, 05:42

Published 31 августа, 05:42

Modified 31 августа, 05:44

Updated 31 августа, 05:44

Невероятно красивый пляж ждет туристов в Приморском крае

Лето заканчивается, торопитесь: идеальнейший пляж пустует в Приморье в жаркую погоду

31 августа 2024, 05:42
Фото: maglipogoda_kanal

Невероятно красивый пляж ждет туристов в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Вот-вот летний сезон закончится и осень вступит в права. Тем не менее, райские побережья Приморского края все еще заманивают путешественников.

В Лазовском районе туристический сезон продолжается. В бухте Валентин восхитительный берег и кристально чистую воду украсила сама матушка природа. На голубом небе виднеются несколько облачков, а море по-особенному красиво от ярких солнечных лучей.

Более того, по данным синоптиков, 31 августа порадует жителей региона теплой погодой, — столбики термометров поднимутся почти до 30 градусов.

Фото: maglipogoda_kanal

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, сколько стоит отдых в Триозерье и как добраться до прекрасной бухты.

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