Лето заканчивается, торопитесь: идеальнейший пляж пустует в Приморье в жаркую погоду

Posted 31 августа, 05:42
Published 31 августа, 05:42
Modified 31 августа, 05:44
Updated 31 августа, 05:44
В Лазовском районе туристический сезон продолжается. В бухте Валентин восхитительный берег и кристально чистую воду украсила сама матушка природа. На голубом небе виднеются несколько облачков, а море по-особенному красиво от ярких солнечных лучей.
Более того, по данным синоптиков, 31 августа порадует жителей региона теплой погодой, — столбики термометров поднимутся почти до 30 градусов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, сколько стоит отдых в Триозерье и как добраться до прекрасной бухты.