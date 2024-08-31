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Posted 31 августа, 05:57

Published 31 августа, 05:57

Modified 31 августа, 05:59

Updated 31 августа, 05:59

Отдыхающих стало меньше в бухте Лазурная в Приморском крае

Людей много, но места есть: спрос на популярнейший пляж Владивостока падает? — видео

31 августа 2024, 05:57
Фото: vostokmedia.com

Отдыхающих стало меньше в бухте Лазурная в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Летняя жара продолжает радовать отпускников в Приморье. Однако на самом известном пляже Владивостока стало свободнее.

Шамора пользовалась популярностью на протяжении всего лета. Даже рано утром туристы «оккупировали» излюбленное место. На платной стоянке еле нашлось место в девятом часу утра.

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Однако сегодня, 31 августа, ажиотажа не замечено в бухте Лазурной. Людей, судя по видео, много, но пляж не забит до отказа, как было раньше. Даже сами отдыхающие отметили, что места есть на берегу.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что райское побережье пустует в последний день лета, несмотря на шикарную погоду в Приморском крае.

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