Людей много, но места есть: спрос на популярнейший пляж Владивостока падает? — видео

Posted 31 августа, 05:57
Published 31 августа, 05:57
Modified 31 августа, 05:59
Updated 31 августа, 05:59
Шамора пользовалась популярностью на протяжении всего лета. Даже рано утром туристы «оккупировали» излюбленное место. На платной стоянке еле нашлось место в девятом часу утра.
Однако сегодня, 31 августа, ажиотажа не замечено в бухте Лазурной. Людей, судя по видео, много, но пляж не забит до отказа, как было раньше. Даже сами отдыхающие отметили, что места есть на берегу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что райское побережье пустует в последний день лета, несмотря на шикарную погоду в Приморском крае.